Willy-Brandt-Medaille für Egon Eckhardt

Die SPD-Landesvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler verleiht Altbürgermeister Egon Eckhardt die höchste Auszeichnung der Sozialdemokratischen Partei. 26 Jahre war Eckhardt Ortschef, da wurden zahlreiche Erinnerungen ausgetauscht.
Während einer Feierstunde im voll besetzten Merxheimer Rathaus ist Altbürgermeister Egon Eckhardt von der Landesvorsitzenden Sabine Bätzing-Lichtenthäler mit der Willy-Brandt-Gedenkmedaille geehrt worden. Mandatsträger, Bürger, Parteifreunde, Vereins- und Weggefährten nahmen an der Feierstunde teil.