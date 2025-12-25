SPD-Vorsitzende in Merxheim
Willy-Brandt-Medaille für Egon Eckhardt
Die SPD zeichnet Altbürgermeister Egon Eckhardt ( 4. von links) mit der höchsten Ehrung der Partei aus: der Willy-Brandt-Medaille. Merxheims Ortsbürgermeister Andy Baumgartner (von rechts), VG-Bürgermeister Uwe Engelmann, Fethi Bayer (SPD-Ortsverein), SPD-Landesvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler, Staatssekretär Dennis Alt, Sonja Bräuer und SPD-Kreisvorsitzender Michael Simon freuen sich mit dem Geehrten.
Bernd Hey. Berrnd Hey.

Die SPD-Landesvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler verleiht Altbürgermeister Egon Eckhardt die höchste Auszeichnung der Sozialdemokratischen Partei. 26 Jahre war Eckhardt Ortschef, da wurden zahlreiche Erinnerungen ausgetauscht.

Während einer Feierstunde im voll besetzten Merxheimer Rathaus ist Altbürgermeister Egon Eckhardt von der Landesvorsitzenden Sabine Bätzing-Lichtenthäler mit der Willy-Brandt-Gedenkmedaille geehrt worden. Mandatsträger, Bürger, Parteifreunde, Vereins- und Weggefährten nahmen an der Feierstunde teil.

