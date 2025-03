Vor 50 Jahren hatte Willi Oberst die Idee für seine Tennishalle, die er in Norheim errichtete. „Ich war keine Tennisgröße, aber ich habe diesen Sport geliebt“, blickt der heute 86-Jährige zurück. Als junger Bub mit 12 Jahren kam Oberst, der in Bad Kreuznach geboren und aufgewachsen ist, zum ersten Mal mit dem Tennissport in Kontakt.

i Heute ist der Tenniskindergarten in der Halle aktiv. Der Nachwuchs wird spielerisch an den Sport herangeführt. Willi Oberst

Tennisliebe begann im Oranienpark

In der Nachkriegszeit bauten die Vereine ihre Aktivitäten wieder auf. Die Tennisspieler im VfL Bad Kreuznach etwa begannen mit dem Spielbetrieb auf drei Plätzen im Oranienpark. Willi Oberst verdiente sich bei den Tennisspielern, zu denen auch der deutsche Meister im Weitsprung, Karl Hornberger, gehörte, ein paar Groschen als Balljunge. Daraus entstand eine lebenslange Tennisliebe. Die Balljungen fingen irgendwann an, selbst Bälle zu schlagen. „Das war anders als heute, die Schläger waren aus Holz, die Kleidung war weiß, auch die Bälle“, so Willi Oberst. Er spielte in verschiedenen Vereinen, bis er mit Anfang 20 andere Interessen entdeckte.

Nach zehnjähriger Pause griff er wieder zum Racket. In der Wintersaison 1975/76 übernahm er eine gebuchte Stunde für einen Freund, der in Urlaub war, in einem Tenniszelt in Mainz. „Das Zelt stand auf einem Supermarktparkplatz, gespielt wurde auf Beton ohne Heizung mit spärlicher Beleuchtung, am Zeltrand stand das Wasser“, schildert Oberst die wenig ansprechende Umgebung. Auf der Heimfahrt überlegte er, wie man ein solches Angebot attraktiv gestalten kann. Die Geschäftsidee war geboren, bis zur Umsetzung war es aber noch ein weiter Weg und fast wäre der Traum geplatzt.

i Viel Spaß, aber auch erste Grundlagen für das Spiel auf dem Tennisplatz, werden den jüngsten Aktiven vom Trainerteam um Anton Haaf vermittelt. Willi Oberst

„ Ein Ballsaal für den Weißen Sport“

Nach ausführlicher Recherche in Großstädten, wo es bereits Hallen gab, bei Herstellern und nach Kostenberechnungen lag die Investitionssumme für das Projekt bei 1, 6 Millionen DM. „Da wurde ich ausgebremst“, so Oberst. Ein glücklicher Umstand kam ihm zu Hilfe: Ein Bekannter bot sich als Geschäftspartner an. Gemeinsam setzte man das Projekt Tennishalle um. Im September 1977 wurde die Tennishalle in Norheim eröffnet: 2000 Quadratmeter mit einer Maximalhöhe von elf Metern und einer Spannweite ohne Pfosten von 40 Metern. „Ein Ballsaal des Weißen Sports“, lautete die Überschrift im Oeffentlichen Anzeiger für die erste Tennishalle im Kreis Bad Kreuznach.

Es war schnell klar, dass die Halle ein Lokal braucht. Willis Frau Lilli Oberst übernahm für 12 Jahre erfolgreich die Führung des Restaurants. Heute sorgen dort Rolf und Ryoko Hohmann für eine weithin bekannt gute Küche. Rolf Hohmann ist Koch, Konditor und Küchenmeister. Der frühere Küchenchef im Steigenberger Hotel Kurhaus betrieb auch viele Jahre die Weinstube im Brückenhaus. Die Tennishalle entwickelte sich gut, eine Anfahrtsstraße wurde gebaut, es entstanden zwei Außenplätze. 1985 übernahm Oberst den Anteil seines Partners, der aus persönlichen Gründen ausstieg.

i Mit etwa 12 Jahren lernte Willi Oberst den weißen Sport kennen, zuerst als Balljunge im Oranienpark in Bad Kreuznach. Der 86-Jährige betreibt noch heute die Tennishalle Norheim. Willi Oberst

Viel Sportprominenz zu Gast

Von dem Tennisboom, den Boris Becker und Steffi Graf auslösten, profitierte auch die Norheimer Tennishalle. Auf der Anlage ist nach wie vor der 1980 gegründete TC Am Rotenfels aktiv. Der Norheimer Verein freut sich über neue Tennisfreunde, die als Vereinsmitglieder kostenlos die Halle mitnutzen können. In der Tennishalle tummelten sich oft bekannte Sportler: die Teams der Glasgow Rangers, Dinamo Bukarest mit Weltfußballer Dudu Georgescu. Die Fußballnationalmannschaft von Malaysia kam mit eigenem „Mannschaftsarzt“, einem traditionellen Medizinmann.

Boxer Karl Mildenberger war zu Gast und die deutschen Tennis-Größen Petra Begerow und Anke Huber. Mit Ion Tiriac hatte Willi Oberst auch Kontakt, als es um ein besonderes Auto für Boris Becker ging. Aktuell ist in der Norheimer Tennishalle die BK-Tennis-Base mit Cheftrainer Anton Haaf und seinem Trainerteam aktiv und wer einmal quirliges Tennistreiben sehen will, sollte sich den Tennis-Kindergarten für Drei- bis Sechsjährige anschauen. Also gute Voraussetzungen, dass man 2027 auf den 50. Geburtstag der Tennishalle und eine vielversprechende Tennis-Zukunft anstoßen kann.