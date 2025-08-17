Auf dem Kreuznacher Jahrmarkt ist das „Schwarzwaldmädel“ einer der beliebtesten Treffpunkte für Gässjer. Hier gibt es nicht nur interessante Gespräche, Gerüchte, Neuigkeiten – sondern auch leckere Getränke und deftige, handfeste Speisekreationen.

Seit nunmehr 71 Jahren ist der Stand „Zum Schwarzwaldmädel“ eine feste Institution auf dem Jahrmarkt. An der Ecke Brulljesmacher Stroß/Napoleonstroß treffen sich Geschäftsleute, Cliquen, Pärchen oder Singles gleichermaßen, um zu entspannen und vor allem die hier ausgeschenkten, zahlreichen Spirituosen zu genießen. Neben den gängigen Getränken wie Whisky, Rum, Gin oder Wodka sind es insbesondere die regionalen Obstbrände und Schnäpse, für die das Schwarzwaldmädel auf den Volksfesten im Südwesten des Landes bekannt ist. „Unser Klassiker Himbi-Spezial geht besonders gut“, berichtet Inhaber Enrico Becker, der vor zwei Jahren den stets stark frequentierten Ausschank übernommen hat. „Ebenfalls sehr beliebt sind der Mirabellenbrand oder der Willi mit Birne“, sagt Becker. Auch ein Enzian oder ein, ebenso den von den Jahrmarktsgenüssen strapazierten Magen entspannenden Ratzeputz werden von den Gästen oft bestellt. Liebhaber eines gepflegten Weines können die hier ausgeschenkten Kredenzen des Bad Kreuznacher Weingutes Anton Finkenauer genießen.

Natürlich werden auch alkoholfreie Biere, Weizenbier oder Limonaden angeboten, so dass der „Treffpunkt Schwarzwaldmädel“ auch von zahlreichen Familien frequentiert wird. Hinter dem Ausschank finden Besucher auf insgesamt 52 Sitzgarnituren ausreichend Platz zum Verweilen und genießen die deftigen Speisen. „Besonders beliebt sind unsere Vesperteller mit Schmalz-, Schinken- und Käsebroten. Mein Favorit ist das Leberwurstbrot mit Gurke“, sagt Becker, der seinen Gästen schon seit Jahren gerne auch ein halbes Grillhähnchen serviert. In diesem Jahr neu auf der Speisekarte sind die Spare-Ribs und die Schweinshaxe.

Im familiengeführten Schwarzwaldmädel kümmern sich stets 15 bis 20 Mitarbeiter in mehreren Schichten um das leibliche Wohl der Gäste. Enrico Becker bewirtet an seinem Stand „ein treues und sehr feines Publikum. Wir haben etliche Stammgäste, die unsere edlen Kredenzen sehr zu schätzen wissen“, betont Becker.