Am Bad Kreuznacher Grenzgraben Will Ditib nun mit dem Bau der Moschee loslegen? Harald Gebhardt 10.06.2026, 11:05 Uhr

i Diesen Entwurf für einen Moscheeneubau am Grenzgraben hat die Ditib-Gemeinde 2022 präsentiert. Entwuf Ditib Bad Kreuznach

Einige Jahre lang herrschte Ruhe um die Neubaupläne für eine Moschee im Kreuznacher Gewerbegebiet. Das Projekt war umstritten und hatte 2017 bis 2022 eine heftige politische Kontroverse ausgelöst. Jetzt taucht das Thema wieder auf.

Beim Stadtbauamt ist die Baubeginnanzeige der Bad Kreuznacher Ditib-Gemeinde für den Neubau einer Moschee in der Straße „Am Grenzgraben“ im Kreuznacher Gewerbegebiet eingegangen. Das teilte Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) am Dienstagabend in der Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr mit.







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