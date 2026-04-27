Leerstände in Bad Kreuznach Wilhelmstraße lebendiger, Salinenstraße öder Robert Neuber 27.04.2026, 15:00 Uhr

i Seit mehr als zehn Jahren steht dieses Haus in der Wilhelmstraße nun schon leer. Kein allzu schöner Anblick. Robert Neuber

Die Situation in der Kreuznacher Innenstadt hat sich an manchen Stellen verbessert, was die Leerstände betrifft. Insbesondere die Wilhelmstraße weist nun kaum mehr Leerstände auf, auch in der Salinenstraße Richtung Schloßstraße sieht es besser aus.

Es wird gerne über die Verödung der Innenstadt diskutiert, und Grundlage sind immer persönliche Wahrnehmungen. Eben aus diesem Grund ist es wichtig, Fakten entgegenzuhalten. Also sind wir vor zehn Jahren erstmals durch die City marschiert und haben Geschäftshäuser und Gastronomien mit Auslage und Schaufenster gezählt, gleichzeitig aber auch leer stehende Gebäude erfasst.







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