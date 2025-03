Steffen Roßkopf geht Ende des Jahres in den Ruhestand – Kai Wilhelm tritt die Nachfolge im Vorstand an, so will sich die Sparkasse Rhein-Nahe künftig zumindest aufstellen.

Ende des Jahres nach knapp 45 Jahren Sparkasse Rhein-Nahe und 15 Jahren im Vorstand tritt Steffen Roßkopf im Alter von knapp 62 Jahren den Ruhestand an. Die Sparkasse hat bereits seine Nachfolge geregelt, teil das Kreditinstitut in einer Pressemeldung mit.

Jörg Brendel, der aktuell den Retail-Bereich verantwortet, übernehme Ende 2025 den Unternehmens- und Firmenkundenbereich sowie das Treasury von Steffen Roßkopf. „Er ist bereits bestens mit den regionalen Unternehmerinnen und Unternehmern vertraut, da diese im Bereich Private Banking bezüglich ihrer persönlichen Finanzangelegenheiten betreut werden“, so die Sparkasse Rhein-Nahe in ihrer Pressemitteilung. „Zudem war er früher selbst im Firmenkundenbereich tätig und bringt die notwendige Fachexpertise mit.“

Wilhelm ist auch ein Eigengewächs

Seine Nachfolge als Vorstand für das Privat- und Gewerbekundengeschäft wird perspektivisch Kai Wilhelm, Bereichsleiter Personal/Organisation und IT, antreten. Dies gilt vorbehaltlich der Zustimmung der Bankenaufsicht.

Kai Wilhelm sei genau wie Jörg Brendel ein „Sparkasseneigengewächs“ und mit der Region und ihren Anforderungen bestens vertraut“, heißt es in der Pressemitteilung. Bis zu seinem Wechsel 2017 in den Personalbereich war der 44-Jährige bereits n unterschiedlichen Positionen im Privat- und im Gewerbekundenbereich tätig. Zuletzt verantwortete er die Regionalleitung von Bad Sobernheim und Meisenheim. „Ich möchte mich für das mir entgegengebrachte Vertrauen bedanken und freue mich sehr darauf, die Sparkasse in eine innovative digitale Zukunft zu führen, ohne dabei unsere traditionellen Werte aus den Augen zu verlieren“, so Wilhelm.

„Roßkopf hat Herzblut in die Sparkasse gesteckt“

„Mit dieser Entscheidung setzen wir auf Kontinuität und Expertise aus den eigenen Reihen“, erklärte die Verwaltungsratsvorsitzende, Landrätin Bettina Dickes. „Wir wollen eine starke, regional präsente Sparkasse bleiben. Mit zwei regional verwurzelten Marktvorständen können wir auch weiterhin eine breite Kundenbasis bedienen, die vom Privat- bis zum Unternehmenskunden reicht. Damit wird Kai Wilhelm die engagierte Arbeit von Steffen Roßkopf im Sinne der Menschen unserer Region fortführen. Ich danke Steffen Roßkopf für das Herzblut, welches er in ,seine’ Sparkasse gesteckt hat.“

Auch Holger Wessling, der 2023 als Vorstandsvorsitzender zur Sparkasse Rhein-Nahe gewechselt war, zeigt sich dankbar. „Steffen Roßkopf hat es mir als mein Stellvertreter sehr leicht gemacht, hier in der Region und in unserer Sparkasse anzukommen“, berichtet er. „Ich wünsche ihm für die Zukunft alles erdenklich Gute. Gleichzeitig freue ich mich darauf, gemeinsam mit unserem neuen Vorstandsteam die Zukunft der Sparkasse aktiv zu gestalten. Digitaler werden – Sparkasse bleiben, das ist es, was unsere Zukunft auszeichnen wird.“

Für Steffen Roßkopf, der mit der Lehre bei der damaligen Kreissparkasse Bad Kreuznach seine Karriere startete, beginnt bald ein neuer Abschnitt. Er will sich dann mehr Zeit für die Familie nehmen.