Tiger, Löwen und Pferde im Rampenlicht – doch wie geht es den Tieren wirklich? Als der Circus Krone in Bad Kreuznach gastierte, schauten die Kontrolleure genau hin. So wie bei jedem Zirkus, der in die Stadt kommt.
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Ist ein Zirkus in der Stadt, ist das Veterinäramt der Kreisverwaltung gefordert. So zum Beispiel Ende Mai, als der Circus Krone auf der Pfingstwiese gastierte. Der Großzirkus, der mit Wildtieren reist, war – kaum in Bad Kreuznach angekommen – umgehend Adressat einer Protestaktion der Tierschutzorganisation Peta.