Gastspiel in Bad Kreuznach Wilde Tiere: So kontrolliert das Veterinäramt Zirkusse Marian Ristow 09.06.2026, 14:30 Uhr

i Die Pferdevorführungen des Circus Krone waren Ende Mai beim Gastspiel auf der Bad Kreuznacher Pfingstwiese Josef Nürnberg

Tiger, Löwen und Pferde im Rampenlicht – doch wie geht es den Tieren wirklich? Als der Circus Krone in Bad Kreuznach gastierte, schauten die Kontrolleure genau hin. So wie bei jedem Zirkus, der in die Stadt kommt.

Ist ein Zirkus in der Stadt, ist das Veterinäramt der Kreisverwaltung gefordert. So zum Beispiel Ende Mai, als der Circus Krone auf der Pfingstwiese gastierte. Der Großzirkus, der mit Wildtieren reist, war – kaum in Bad Kreuznach angekommen – umgehend Adressat einer Protestaktion der Tierschutzorganisation Peta.







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