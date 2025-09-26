Neue Radtour über den Hunsrück Wilde 145 Kilometer von Türkismühle bis Bad Kreuznach 26.09.2025, 11:00 Uhr

i Bei Kilometer 37,2 liegt das Naturschutzgebiet Thranenbruchswiese am Erbeskopf im Hunsrück. Robert Neuber

Auf dem Touren-Portal Komoot findet sich die neue HuNaX-Radstrecke der Naheland- und der Hunsrücktouristik. Es handelt sich um 145 Kilometer über Stock und Stein durch den Hunsrück, den Soonwald hinein ins Naheland – wir sind die Strecke gefahren.

Von Türkismühle über den Hunsrück und durch den Soonwald nach Bad Kreuznach. Das ist im Groben der Streckenverlauf der neuen HuNaX (Hunsrück–Nahe-Cross) Gravel-Tour für Bikepacker, die nun von den regionalen Touristikern vorgestellt wurde.Doch was administrativ erzählt wird, das ist das eine – was im Endeffekt zählt, das ist die Tour.







