Auf dem Touren-Portal Komoot findet sich die neue HuNaX-Radstrecke der Naheland- und der Hunsrücktouristik. Es handelt sich um 145 Kilometer über Stock und Stein durch den Hunsrück, den Soonwald hinein ins Naheland – wir sind die Strecke gefahren.
Lesezeit 4 Minuten
Von Türkismühle über den Hunsrück und durch den Soonwald nach Bad Kreuznach. Das ist im Groben der Streckenverlauf der neuen HuNaX (Hunsrück–Nahe-Cross) Gravel-Tour für Bikepacker, die nun von den regionalen Touristikern vorgestellt wurde.Doch was administrativ erzählt wird, das ist das eine – was im Endeffekt zählt, das ist die Tour.