Wieder „Rock in die Ferien“ – diesmal in Windesheim

Auch die Lehrer spielen mit: „Rock in die Ferien“, die Musikveranstaltung an der Alfred-Delp-Schule (ADS) mit 30-jähriger Tradition, ist wieder zurück.

Kommenden Freitag, 4. Juli, veranstaltet der Oberstufenjahrgang zwölf der Alfred-Delp-Schule Hargesheim ein Musikevent. Die Veranstaltung, die „Rock in die Ferien“ genannt wird, hat an der Schule bereits eine circa 30-jährige Tradition.

Jedes Jahr organisiert der Jahrgang der Stufe zwölf ein Fest am Ende des Schuljahrs, um Geld für die eigene Abikasse zu sammeln, das im folgenden Jahr dringend gebraucht wird. Die Besonderheit: Im Laufe des Abends spielen mehrere Bands, sodass den Besuchern ein mehrstündiges Programm mit viel Abwechslung garantiert wird. Besucht wird die Veranstaltung von Ober- und Mittelstufenschülern, Lehrern sowie auch zahlreichen Ehemaligen der Alfred-Delp-Schule, aber auch Schülern von anderen Schulen und allen, die Lust auf gute Musik und einen schönen Abend haben.

Viele Jahre lang wurde die Tradition aufrechterhalten, bis die Corona-Pandemie der Schülerschaft das Leben schwer machte. Dadurch konnte „Rock in die Ferien“ nicht mehr veranstaltet werden und die Tradition kam zum Stillstand.

Dieses Jahr jedoch ergreifen die Schüler der Jahrgangsstufe zwölf die Chance, die Tradition wieder zum Leben zu erwecken. Auch die Lehrerband der Schule war sofort mit von der Partie und unterstützt den Jahrgang mit ihrer Musik. Weitere Bands wie The next Level sowie The Quintonics werden ebenfalls auftreten. Den krönenden Abschluss stellt DJ Ringelstein dar. Die Organisation hat, wie es die Tradition verlangt, das Rock-in-die-Ferien-Komitee des Jahrgangs selbst übernommen, und die Schüler freuen sich, wenn der Abend gut ankommt. red

Karten für die Veranstaltung, die auf dem WSL-Gelände Windesheim stattfindet, gibt es im Vorverkauf über die E-Mail-Adresse ridf_2025@gmx.de oder vor Ort an der Abendkasse.