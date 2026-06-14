Der Kirner Stadtrat hat den defizitären Etat für 2026 angenommen. Kritik wird vor allem an nicht funkionierenden Prinzip der Konnexität geübt: Zu viele Aufgaben von oben, zu wenig Geld.
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Der mit minus 1,37 Millionen Euro defizitäre Haushalt der Stadt Kirn für das Jahr 2026 wurde im Stadtrat einstimmig angenommen, das betraf auch die Erhöhung der Grundsteuer B von 500 auf 550 Prozentpunkte.In den Etatreden klang es mehrfach durch: Irgendwie könne man ja immer wieder die Rede der Vorjahre nehmen, unkte Norbert Stibitz (FWG).