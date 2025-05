In der kommenden Woche findet vom Montag, 19., bis Mittwoch, 21. Mai, wieder die Bad Kreuznacher Feminale statt, die in diesem Jahr eine besondere sein dürfte, lädt der Förderverein des Frauenhaus Bad Kreuznach doch bereits zum 25. Male dazu ein. Filmfreunde dürfen sich freuen: Carole Dilly, Peter Dilly, Annette Hahn-Kanzler, Vanessa Haiden und Gerlinde Huppert-Pilarski, Vorstandsmitglieder des Fördervereins für das Frauenhaus, haben auch dieses Jahr mit Unterstützung des Cineplex wieder eifrig die Filmkisten durchwühlt und drei ganz unterschiedlichen Filme ausgewählt. Nur eines ist allen drei Filmen gemeinsam – sie sind allesamt sehenswert.

Die Filme laufen an allen drei Tagen jeweils ab 20 Uhr. Kartenausgabe im Foyer des Cineplex ist jeweils ab 18.30 Uhr. Pro Person werden maximal vier Karten ausgegeben. Wie immer ist der Eintritt frei, wobei am Ende des Filmes gern Spenden für das Frauenhaus entgegengenommen werden. Die Spenden kommen ausschließlich dem Frauenhaus zugute, da die eigentlichen Kosten der Veranstaltung bereits durch Spenden von Sponsoren gedeckt sind. In diesem Jahr wird für die Anschaffung eines Außenspielgerätes gesammelt.

Gestartet wird die dreitägige Filmreihe traditionell mit einem Drama. Abschluss ist dann am Mittwoch mit einer reizenden Komödie. Zur diesjährigen Premiere läuft am Montag der Film „Morgen ist auch noch ein Tag“ (Italien, 2023). Der Film spielt in Rom, Mitte der 1940er-Jahre. Delia (Paola Cortellesi) ist die Frau von Ivano (Valerio Mastandrea) und Mutter dreier Kinder. Zwei Rollen, in die sie sich voller Hingabe unter der Herrschaft ihres gewalttätigen Mannes fügt und obendrein die Haushaltskasse mit vielen kleinen Hilfsarbeiten als Krankenschwester, Wäscherin oder in einer Schirmmacherei aufbessert. Bis ein mysteriöser Brief eintrifft, der Delia den Mut gibt, alles über den Haufen zu werfen und auf ein besseres Leben zu hoffen.

Rasantes Abenteuer und Rache-Komödie

Dienstag läuft der Film „Poor Things“ (2023, Walt Disney, 142 Minuten). Von Filmemacher Yorgos Lanthimos und Produzentin Emma Stone kommt die fantastische Geschichte von Bella Baxter (Emma Stone), einer jungen Frau, die von dem ebenso brillanten wie unorthodoxen Wissenschaftler Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe) von den Toten zurück ins Leben geholt wird. Unter Baxters Anleitung und Schutz ist Bella begierig, zu lernen. Sie ist hungrig auf das Leben und die Lebenserfahrung, die ihr fehlt. Mit Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), einem raffinierten und verrufenen Anwalt, bricht sie zu einem rasanten Abenteuer über die Kontinente auf. Dabei befreit sich immer mehr von den Zwängen und Vorurteilen ihrer Zeit und wächst zunehmend in ihrer Entschlossenheit, sich für Gleichheit und Freiheit einzusetzen.

Mittwoch lautet der Titel der US-amerikanischen Komödie „Rache war nie süßer“ aus dem Jahr 2024. Als die 93-jährige Thelma auf einen Telefonbetrüger reinfällt, schreckt sie vor nichts zurück, um sich zurückzuholen, was ihr gehört – der Beginn einer verrückten Verbrecherjagd.