Kommunale Wärmeplanung Wie wird in der VG Nahe-Glan künftig geheizt? 17.09.2025, 17:00 Uhr

i In der Verbandsgemeinde Nahe-Glan heizen überdurchschnittlich viele Haushalte noch immer mit Heizöl. Welche Alternativen es gibt, darüber informiert ein Workshop. Karl-Josef Hildenbrand/dpa. picture alliance/dpa

Wie werden die Haushalte in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan künftig heizen? Die Kommunale Wärmeplanung liegt nun vor. Bei einem Workshop können sich Bürger über die Ergebnisse informieren und Tipps für ihre Wärmewende bekommen.

Gut ein Jahr haben die Fachleute am Umweltcampus Birkenfeld an der Bestandsanalyse für die kommunale Wärmeplanung in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan gearbeitet. Nun ist klar, wo sich sinnvollerweise lokale Wärmenetze errichten lassen, und wo es wenig Sinn hat.







