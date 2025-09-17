Wie werden die Haushalte in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan künftig heizen? Die Kommunale Wärmeplanung liegt nun vor. Bei einem Workshop können sich Bürger über die Ergebnisse informieren und Tipps für ihre Wärmewende bekommen.
Lesezeit 3 Minuten
Gut ein Jahr haben die Fachleute am Umweltcampus Birkenfeld an der Bestandsanalyse für die kommunale Wärmeplanung in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan gearbeitet. Nun ist klar, wo sich sinnvollerweise lokale Wärmenetze errichten lassen, und wo es wenig Sinn hat.