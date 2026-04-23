Wie weit sollen die Einsparungen in Sobernheim gehen?

Wo sind Optimierungspotenziale im Bad Sobernheimer Haushalt? Darüber diskutierte der Hauptausschuss.

Im Hauptausschuss der Stadt ging es um Optimierungspotenziale im aktuellen Haushalt, weil die Kommunalaufsicht im Haushaltsentwurf im Februar eine dauerhafte Verbesserung der Einnahmen forderte.

Es ging im Kern um eine Streichliste zum Haushalt 2026, wo ein Gesamtdefizit von 7,969 Millionen Euro zu Buche steht und eine Erhöhung der Grundsteuer B von 480 auf 510 Prozentpunkte debattiert wurde.