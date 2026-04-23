Debatte im Hauptausschuss
Wie weit sollen die Einsparungen in Sobernheim gehen?
Könnte es mit der öffentlichen WC-Anlage am Bahnhof bald Geschichte sein? Das war Thema im Hauptausschuss.
Könnte es mit der öffentlichen WC-Anlage am Bahnhof bald Geschichte sein? Das war Thema im Hauptausschuss.
Bernd Hey. Bernd Hey.

Wo sind Optimierungspotenziale im Bad Sobernheimer Haushalt? Darüber diskutierte der Hauptausschuss.

Lesezeit 2 Minuten
Im Hauptausschuss der Stadt ging es um Optimierungspotenziale im aktuellen Haushalt, weil die Kommunalaufsicht im Haushaltsentwurf im Februar eine dauerhafte Verbesserung der Einnahmen forderte. Es ging im Kern um eine Streichliste zum Haushalt 2026, wo ein Gesamtdefizit von 7,969 Millionen Euro zu Buche steht und eine Erhöhung der Grundsteuer B von 480 auf 510 Prozentpunkte debattiert wurde.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerPolitik

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