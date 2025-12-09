Advent im Park Bad Sobernheims Wie Weihnachten aus anderer Perspektive wirken kann Wilhelm Meyer 09.12.2025, 09:10 Uhr

i Fast hätte die Geburt Jesu gar nicht stattfinden können: Besinnliche und kritische Worte hatte Diakon Joachim Höhn in den Marumpark mitgebracht Wilhelm Meyer

Rentiere, Schneemänner und dicke alte Männer mit rotem Mantel und langem weißen Bart: Für Einheimische sind die Weihnachtsbräuche normal, doch wie wirken sie wohl auf zwei junge tibetanische Studenten?

Während Sänger und Keyboarder Rainer Hüsch mit dem Weihnachtsklassiker „White Christmas“ auf Bing Crosbys Spuren vom weihnachtlichen Schnee träumte, waren die meisten Besucher von „Advent im Park“ schon zufrieden, dass es nicht, wie zum Samstagabend angedroht, in Strömen regnete.







