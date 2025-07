Ernst gemeinte Vision oder bloß eine Träumerei? Als die Hotelpläne der beiden Burgherren Stefan Kessler und Werner Lorenz auf dem Kauzenberg bekannt wurden – mit dem besonderen Clou eines Aufzugs hinunter ins „Kalte Loch“ und die Neustadt – schwankte ich direkt zwischen den beiden Polen: Genialität oder Größenwahn? Und fühlte mich an die Spaßbad-Pläne des früheren Stadtwerkchefs Ralf P. Zechel erinnert, das er auf dem anderen Hausberg der Kreuznacher, dem Kuhberg, errichten wollte. Spötter brachten damals noch eine Seilbahn vom Kuhberg in die Stadt hinunter ins Spiel. Nun ja, diesmal ist es also ein Aufzug. Spontan fiel mir da ein Bonmot des früheren Bundeskanzlers Helmut Schmidt (1918–2015) ein: „Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen.“

Klöckners Gassi-Ge(h)spräch

i Klöckners Hund Ella hat beim Gassi-Ge(h)spräch natürlich auch ein Wörtchen mitzureden. Dieses Foto stammt von der Wahlkreisvertreterversammlung der CDU am 9. Dezember 2024 im Kirner Gesellschaftshaus. Da hatte Ella aber keine Stimme ... Robert Neuber

Aber mal im Ernst: Visionen schaden ja nicht. Die Frage ist immer nur, ob und was sich davon umsetzen lässt. So auch hier. Warten wir’s also ab. Interessanten Gesprächsstoff bietet die Idee allemal. Denn die Aktivisten der Kreuznacher Stadtpolitik sind nicht gerade für ihre überbordende Kreativität, Fantasie oder visionäre Eingebungen bekannt. Apropos kreativ: Eine neue Form des Sommerinterviews hat die CDU-Bundestagsabgeordnete und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner kreiert: Sie lädt für Donnerstag, 31. Juli, 18 bis 19.30 Uhr, zum „Gassi-Ge(h)spräch“ ein. Immer wieder wird sie von anderen Hundebesitzern zu einem Spaziergang mit ihrer Hündin Ella, the Doodle, eingeladen: um sich auszutauschen und über politische Themen zu sprechen. Da sie den zahlreichen Anfragen leider nicht allen einzeln nachkommen kann, bietet sie nun ein neues Format an: das „Gassi-Ge(h)spräch“. Hier können Bürger mit ihr in entspannter Atmosphäre gemeinsam und mit ihren Hunden eine Runde drehen und diskutieren – ohne Podium, aber mit Leine. Unterstützt wird der Spaziergang, zu dem Klöckner gemeinsam mit dem CDU-Kreisverband einlädt, von einer erfahrenen Hundetrainerin, die praktische Tipps zur Hundehaltung gibt und für Fragen rund ums Tierwohl zur Verfügung steht. Das Format richtet sich an Hundebesitzer aus dem Wahlkreis, die Lust auf politische Gespräche in Bewegung haben. Die Teilnahme ist auf 15 Hunde begrenzt, daher ist eine vorherige Anmeldung bei Klöckners Wahlkreisbüro, Tel. 0671/92079847, notwendig. Der genaue Treffpunkt für die Hunde-Runde im Kreuznacher Stadtwald wird den Teilnehmenden frühzeitig mitgeteilt. Um was sich diese Frau so alles kümmert ...

Kein zweites Duell

i Szene aus dem "Duell am Ellerbach" vor neun Jahren: Faust (Martin Zeckai) in seinem Laboratorium. Harald Gebhardt

Ein Doodle ist übrigens eine Kreuzung zwischen Labrador Retriever und Pudel. Und was des „Pudels Kern“ ist, das legt Johann Wolfgang von Goethe in „Faust, der Tragödie erste Teil“ Faust in den Mund. Der gleichnamige Gelehrte hat ja einen besonderen Bezug zu Bad Kreuznach, was auch Künstler immer wieder inspirierte – so auch diese: Eine Gruppe von Amateurschauspielern führt mit dem KaFF (Kultur auf Feld und Flur) Hottenbach und dem Kunstverein Obere Nahe vom 22. bis 24. August das Stationenspiel „Räubernacht in Hottenbach“ auf. Es ist eine Neuinszenierung des Schinderhannes-Stücks „Unser aller Räuberhauptmann“, das vor zehn Jahren an gleicher Stelle aufgeführt wurde. Das Nachfolgestück war „Faust und der schwarze Abt – Duell am Ellerbach“, das vor neun Jahren vom 21. bis 24. Juli in Bad Kreuznach neben der Zwingelbrücke direkt am Ellerbach aufgeführt wurde. Drei der damaligen Hauptakteure, nämlich Petra Theisen, Martin Zeckai und der Regisseur Frank Gutjahr, kamen aus Kreuznach und Mandel. Leider besteht wohl wenig Hoffnung, dass es zum 10. Jahrestag im kommenden Jahr auch noch einmal eine Faust-Inszenierung in Kreuznach geben wird, teilt Jörg Staiber, einer den beiden Autoren, mit.

Der doppelte Walter

Um einen Direktor als Dichter und Denker, nämlich Richard Walter, den früheren Direktor der kaufmännischen Berufs- und Handelsschule (1928 bis 1961) ging es in der Freitagausgabe in unserer Rubrik „Stadtgeschichte(n)“ des Historikers Martin Senner. Doch es war nicht der Walter, der am 23. Juli 104 Jahre alt geworden wäre. Darauf machte uns Karltheo Walter aufmerksam. Sein Vater wurde am 8. Januar 1895 geboren und wäre in diesem Jahr 130 Jahre alt geworden. Der andere, sein Vor- und Nachnamensvetter Richard Walter, wurde am 23. Juli 1921 geboren: Der Journalist und langjährige Bereichsredakteur des „Oeffentlichen“ wäre jetzt 104 Jahre alt geworden. So kann’s gehen: Da hat die Redaktion leider etwas verwechselt.

Zurück nach Sansibar

i Norbert Wortmann übergab Spenden an die Schwestern der Missionsstation Machui. Pastor Alex Damas von Nungwi (2. von rechts) kennt der Bad Kreuznacher bereits von früheren Aufenthalten in der ehemaligen britischen Kolonie. Norbert Wortmann

Und auch das ist eine kurze Geschichte wert: Sansibar hat es Norbert Wortmann angetan. Gemeinsam mit dem Sansibar-Freundeskreis hat er die afrikanische Insel schon mehrfach bereist – stets mit Geld im Gepäck, um dort zu helfen. Er hat nun Pastor Alex Damas in Nungwi besucht, der eine neue Gemeinde gegründet hat und den Neubau von Kirche, Schule und Kindergarten stets vorantreibt. 4500 Euro übergab Wortmann, um dort auf der Insel „lebenswerte Heimat zu erhalten und zu schaffen, damit sie sich hier wohlfühlen“, wie er schreibt. Genau vor einem Jahr weilte der Bad Kreuznacher bereits auf der Insel, auf der eine Minderheit von Christen lebt, die rund 3 Prozent der Bevölkerung dort ausmacht. Ihre Geschichte und ihre Erfahrung mit katholischen Missionaren prägt die Minderheit bis heute. Sie ist tief mit der katholischen Kirche verwurzelt.

Von Muscheln und Perlen

i Mehrere Chöre setzten bei der Einweihung der sanierten Konzertmuschel musikalische Akzente. Vorne: Birgit Ensminger-Busse. Carmen Eppler. Carmen Epller

Die Wurzeln – oder besser die Geschichte – des Kurhauses im Stadtteil Bad Münster am Stein reichen schon 150 Jahre zurück, die Verleihung des Bad-Titels 120 Jahre. Zu diesen beiden Jubiläen passte dann auch bestens, dass vor wenigen Tagen im Kurpark die Einweihung der fast baufälligen, jetzt umfassend renovierten Konzertmuschel groß gefeiert wurde. Einen fast sechsstelligen Betrag hat dies laut Ortsvorsteherin Birgit Ensminger-Busse gekostet. Finanziert wurd es aus Mitteln der Stiftung Rheingrafenstein Max und Herta Kuna. Darüber dürfte sich vor allem Stadtkämmerer Thomas Blechschmidt gefreut haben, der mit Hans-Georg Sifft vom Grünflächenamt für die Stadt an der Veranstaltung teilnahm, und dies als weiteren Meilenstein für die positive Entwicklung im Stadtteil ansieht. Die Arbeiten wurden von überwiegend ortsansässigen Handwerksbetrieben ausgeführt und ehrenamtlich von Manfred Rapp und Michael dal Magro beaufsichtigt. Gefeiert wurde schwungvoll unter dem Motto „Von Muscheln und Perlen“. Musikalische Akzente setzten dabei die Chöre SingTonX, der Kleine Chor Ebernburg und Chor Capriccio sowie der ehemalige Kurmusiker Dinko Ivanov an der Violine. Passend zum Thema trug Chnutz von Hopfen Erzählungen bei. Die Go Kids unter Leitung von Sybille Kunkler bereicherten mit schwungvollen Hip-Hop-Tänzen. Kulinarisch wurde das Fest durch Angebote der Kindergärten und der Grundschule sowie des Kurhausrestaurants abgerundet.