IT für Ärztin Schäfer gelegt
Wie Vater und Sohn an der Nahe die Computer retten
Robert Eckes und Sohn Tim aus Wallhausen sind als spontane Computerprofis im Naheland unterwegs. Auch für die neue Praxis von Är
Robert Eckes und Sohn Tim aus Wallhausen sind als spontane Computerprofis im Naheland unterwegs. Auch für die neue Praxis von Ärztin Alla Schäfer haben sie das digitale Fundement gelegt.
Markus Kilian

Was tun, wenn der heimische Laptop plötzlich nicht mehr hochfährt? Ein Anruf bei Robert und Tim Eckes kann helfen. Sie sind als IT-Profis unterwegs – zuletzt auch in Arztpraxen. Wie die beiden dazukamen und warum sie keine Internetseite brauchen.

Lesezeit 2 Minuten
Firmenhomepage, eigenes Büro und mit den Kunden komplizierte Verträge aushandeln? Das alles brauchen Robert Eckes und sein Sohn Tim nicht. Für die beiden Computerprofis zählen Spontanität und Hilfsbereitschaft. Und so reicht ein Anruf, dann sind sie unterwegs – etwa wenn der heimische Internetrouter den Dienst verweigert oder der Laptop nicht mehr starten will.

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