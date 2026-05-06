Auf dem Gelände des Steinbruchs Hellberg arbeiten derzeit gleich zwei mächtige Spezial-Autokrane im Abstand von nur rund 200 Metern. Damit geht der Umbau in die nächste Phase.
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Wer in diesen Tagen von Osten nach Kirn hineinfährt, reibt sich verwundert die Augen: Auf dem Gelände des Steinbruchs Hellberg arbeiten gleich zwei mächtige Spezial-Autokrane im Abstand von nur rund 200 Metern. Hoch über der L183 schweben Stahlteile, Silokomponenten und Maschinenteile – sichtbarster Beleg dafür, dass der große Umbau des Kirner Steinbruchs in seine nächste Phase geht.