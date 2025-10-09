Sobernheim: Gruppe hat Ideen Wie soll Kinderspielfläche im Freizeitpark aussehen? 09.10.2025, 16:00 Uhr

i Der Bad Sobernheimer Freizeitpark aus der Luft. Rund 860.000 Euro stehen für die Umgestaltung der Anlage zwischen Dümmlerhalle und Barfußpfad in mehreren Bauabschnitten zur Verfügung. Mehrere Förderprogramme und die Zukunftsmittel des Landes machen das möglich. Stefan Munzlinger

Ein Sandspielplatz, der an die Nahe erinnert, Fachwerkhäuschen, die an das Freilichtmuseum erinnern und die Felkeelemente Licht und Luft: All das soll auf der neuen Kinderspielfläche im Bad Sobernheimer Freizeitpark vereint werden.

Manchmal ist es die beste Lösung, in einer kleinen Gruppe ganz frei über ganz viele Ideen zu diskutierten – bis sich eine konkrete Vorstellung herauskristallisiert, die allen gefällt. Das ist auch der neuen Arbeitsgruppe Freizeitpark gelungen, bei der sich ein bis zwei Vertreter aller Bad Sobernheimer Ratsfraktionen mit den Vorschlägen für die neue Kinder-Spielfläche im Freizeitpark beschäftigt haben.







