Das betreibende Unternehmen pocht auf eine 6 Hektar große Fläche des Stadtwalds. Die Mitglieder des Ausschusses für Grundstücksangelegenheiten standen dem Vorhaben unterschiedlich gegenüber.
Keine Entscheidung fiel am Dienstagabend im Ausschuss für Grundstücksangelegenheiten zur Erweiterung des Steinbruchs Traisen auf städtischem Gebiet. Dem Vorschlag von Oberbürgermeister Emanuel Letz, den Beschlussvorschlag in eine Mitteilungsvorlage umzuwandeln, stimmten zehn Ausschussmitglieder zu, während drei für eine Beschlussfassung waren.