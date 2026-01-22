Stadtwald in der Debatte Wie soll Erweiterung des Steinbruchs Traisen aussehen? Josef Nürnberg 22.01.2026, 12:00 Uhr

i Seit Tagen liegt der Steinbruch Traisen im Nebel. Im Nebel liegt derzeit auch die Zukunft des Steinbruchs, der nach derzeitigem Stand in 15 Jahren ausgebeutet sein wird und nur wenn Bad Kreuznach 6 Hektar Stadtwald der BAG überlässt, wird es darüber hinaus einen Steinabbau geben. Josef Nürnberg

Das betreibende Unternehmen pocht auf eine 6 Hektar große Fläche des Stadtwalds. Die Mitglieder des Ausschusses für Grundstücksangelegenheiten standen dem Vorhaben unterschiedlich gegenüber.

Keine Entscheidung fiel am Dienstagabend im Ausschuss für Grundstücksangelegenheiten zur Erweiterung des Steinbruchs Traisen auf städtischem Gebiet. Dem Vorschlag von Oberbürgermeister Emanuel Letz, den Beschlussvorschlag in eine Mitteilungsvorlage umzuwandeln, stimmten zehn Ausschussmitglieder zu, während drei für eine Beschlussfassung waren.







