Tödlicher Unfall in Wöllstein Wie sichert ein Lkw seinen toten Winkel? Simon Graef 10.04.2026, 11:31 Uhr

i Symbolbild: Ein Fahradfahrer fährt im toten Winkel eines Lkw. Diese Konstellation kann schnell gefährlich werden. Matthias Balk. dpa-tmn

Der tödliche Lkw-Unfall im Wöllsteiner Industriegebiet wurde nach Polizeiangaben durch Übersehen verursacht. Der Fahrlehrer Armin Steinbrecher erklärt, wie die meisten Unfälle dieser Art verhindert werden können.

Bei einem tödlichen Lkw-Unfall im Wöllsteiner Industriegebiet hat der Fahrer eines Lkw beim Ausparken einen vorbeigehenden Mann übersehen und diesen überrollt. Dass solche tragischen Unfälle eine Seltenheit sind, hat mehrere Gründe.Armin Steinbrecher ist seit 1988 Fahrlehrer und besitzt eine Fahrschule in Bad Kreuznach.







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