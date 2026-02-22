Bad Kreuznacher Ostumgehung Wie sicher ist die B428 nach dem vierspurigen Ausbau? Harald Gebhardt 22.02.2026, 18:00 Uhr

i Nur an dieser Stelle in Höhe des Burger King würde ein Zaun in Verlängerung eines bereits vorhandenen Zauns Sinn machen, sagt Hans Sifft von der Stadtverwaltung. Hans Sifft/Stadtverwaltung

Wie sicher ist die B428 zwischen Mainzer Straße und Bosenheimer Straße nach dem vierspurigen Ausbau? Eine Mittelleitplanke gibt es nicht und auch keine Zäune, die verhindern, dass Fußgänger die Fahrbahn queren, wie es die Freien Wähler fordern.

Nach dem Abschluss des vierspurigen Ausbaus der B428 zwischen Mainzer Straße und Bosenheimer Straße im Osten der Stadt ist für die Freien Wähler (FW) die Sicherheitsfrage immer noch nicht geklärt. Denn vor allem nachts queren Fußgänger die breite Straße zwischen der Diskothek Viva auf der Ostseite und dem Burger King auf der anderen Straßenseite.







