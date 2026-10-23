Wie sehen die Folgen des Waldbrands aus? Erschreckend – so das Fazit der Gruppe um Katrin Eder, heute Grünen-Fraktionsvorsitzende im Landtag, zuvor Umweltministerin, beim Besuch auf dem Rotenfels mit Revierförster und Katastrophenschutzinspekteur.
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. Rund 50 Personen waren der Einladung Katrin Eder, Vorsitzende der Grünen-Landtagsfraktion gefolgt, um von Revierförster Lorenz Berger sowie dem Brand- und Katastrophenschutzinspekteur für den Kreis Bad Kreuznach, Alexander Roßkopf, aus erster Hand zu erfahren, wie die Einsatzkräfte gegen den Brand am Rotenfels Ende Juni und Anfang Juli vorgegangen sind.