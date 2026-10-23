Ortsbesuch im Dauerregen Wie sehen die Folgen des Waldbrands bei Traisen aus? Josef Nürnberg 23.10.2026, 12:00 Uhr

i Das Erschrecken über den Verlust der Bäume duch den Waldbrand war nicht nur Katrin Eder (2. von rechts), Vorsitzende der Grünen-Landtagsfraktion, beim Rundgang entlang der Waldbrandflächen groß. Josef Nürnberg

Wie sehen die Folgen des Waldbrands aus? Erschreckend – so das Fazit der Gruppe um Katrin Eder, heute Grünen-Fraktionsvorsitzende im Landtag, zuvor Umweltministerin, beim Besuch auf dem Rotenfels mit Revierförster und Katastrophenschutzinspekteur.

. Rund 50 Personen waren der Einladung Katrin Eder, Vorsitzende der Grünen-Landtagsfraktion gefolgt, um von Revierförster Lorenz Berger sowie dem Brand- und Katastrophenschutzinspekteur für den Kreis Bad Kreuznach, Alexander Roßkopf, aus erster Hand zu erfahren, wie die Einsatzkräfte gegen den Brand am Rotenfels Ende Juni und Anfang Juli vorgegangen sind.







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