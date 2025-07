Wie schnell sind die Datenautobahnen an der Nahe?

Noch längst nicht überall kommen Datenraten von mindestens einem Gigabit pro Sekunde aus der Netzwerkdose – auch wenn immer mehr Kabel unter der Erde liegen. Wo am meisten Handlungsbedarf herrscht und warum Glasfaser nicht gleich Glasfaser ist.

Wer eine Wohnung mieten, ein Haus kaufen oder eine Gewerbefläche pachten möchte, für den ist neben Kriterien wie Lage und Preis nicht selten eines wichtig: Wie schnell ist hier der Internetanschluss? Die Bundesregierung verfolgt das Ziel, bis 2030 eine deutschlandweit flächendeckende Gigabitversorgung sicherzustellen, also Übertragungsraten von mindestens einem Gigabit pro Sekunde. Wie ist heute, rund fünf Jahre vorher, die Lage im Kreis Bad Kreuznach?

Insgesamt gilt: Der Glasfaserausbau geht voran – wenn auch wohl nicht immer in dem Tempo, das wünschenswert wäre. Wie das Kreishaus informiert, sind 97,1 Prozent aller Schulen an Nahe und Glan an eine schnelle Internetverbindung angeschlossen. Die Daten stammen dabei vom sogenannten Breitbandatlas des Bundes mit Stand vom Juni des vergangenen Jahres. Demnach verfügen 82,4 Prozent der Krankenhäuser über eine Downloadrate von mindestens einem Gigabit pro Sekunde.

Drei Viertel aller Privathaushalte sind angeschlossen

Die öffentlichen Einrichtungen sind insgesamt etwas umfänglicher angeschlossen als die Privathaushalte – hier verfügen gut drei Viertel (77,5 Prozent) über einen raschen Anschluss ins World Wide Web. Dabei unterscheidet man generell, ob die ersehnte Glasfaserleitung direkt bis ins jeweilige Haus verläuft („Fiber to the Home“, kurz FTTH), oder ob sie an einem Verteilerkasten endet und von dort über ein Koaxialkabel (TV-Kabel) bis zum jeweiligen Haushalt weiter verläuft („Hybrid Fiber Coax“, kurz HFC).

Der Unterschied? Die FTTH-Technologie gilt als besser, da sie höhere Geschwindigkeiten und größere Bandbreiten übertragen kann, zudem ist sie in der Regel weniger störanfällig. Im Kreis Bad Kreuznach kommen beide Ausbauweisen zum Einsatz. Während Privathaushalte mehr über Verteilerkästen versorgt werden, hängen im Gewerbegebiet die meisten Anlieger an FTTH-Leitungen. 76,1 Prozent aller Standorte sind dabei überhaupt ans schnelle Internet angeschlossen. Weiter verfügen 73,7 Prozent der hiesigen Unternehmen über den schnellen Datentransfer, dabei halten sich FTTH und HFC etwa die Waage.

Den Ausbau des Glasfasernetzes treiben an der Nahe überwiegend mehrere eigenwirtschaftliche Unternehmen und Versorger voran. Wo das nicht möglich ist, soll der Kreis einspringen und die Gigabitversorgung langfristig sicherstellen – dafür kann er Fördermittel in Millionenhöhe abrufen. So wurden etwa im Rahmen des „Weiße-Flecken-Programms“ mehr als 2000 Adressen mit schnellem Internet versorgt, der Ausbau läuft noch weiter. Außerdem ist das „Graue-Flecken-Programm“ vor Kurzem angelaufen, das mehr als 1600 Adressen anschließen soll.

„Trotz vereinzelter Herausforderungen im Ausbauprozess sehen wir die Entwicklung durch den umfangreichen eigenwirtschaftlichen Ausbau auf einem guten und dynamischen Weg.“

Diese Zwischenbilanz zieht die Kreisverwaltung.

Und wie ist der Ausbau in den einzelnen Kommunen beziehungsweise Stadtteilen? 29 Gemeinden können sich über eine vollumfängliche Gigabitanbindung freuen, berichtet das Kreishaus, 44 befinden sich aktuell im Ausbau, und 26 sind derzeit in der Bauvorbereitung beziehungsweise Vorvermarktung oder deren Vorbereitung. Bei 16 Gemeinden will ein Telekommunikationsunternehmen demnächst aktiv werden.

Elf Gemeinden setzen auf Fördergelder

Allerdings: In elf Gemeinden beabsichtigt derzeit kein Telekommunikationsunternehmen den Ausbau, hier soll die Kabelverlegung über Fördermittel anlaufen. Zehn der elf betroffenen Kommunen befinden sich dabei in der Verbandsgemeinde Kirner Land.

„Trotz vereinzelter Herausforderungen im Ausbauprozess sehen wir die Entwicklung durch den umfangreichen eigenwirtschaftlichen Ausbau auf einem guten und dynamischen Weg“, bilanziert man in der Kreisverwaltung. In enger Zusammenarbeit mit Kommunen, den Telekommunikationsunternehmen und dem Fördermittelgeber werde man das Ziel der flächendeckenden Gigabitversorgung bis 2030 im Kreis erreichen.

Die Daten aus dem Breitbandatlas der Bundesnetzagentur sind online unter https://gigabitgrundbuch.bund.de/GIGA/DE/Breitbandatlas/start.html einzusehen.

Bit oder Byte?

Ein Bit beschreibt im digitalen Bereich die kleine Informationseinheit und kann entweder den Wert 0 oder 1 annehmen. Ein Byte wiederum besteht aus acht solcher Bits und kann somit 256 verschiedene Zustände (2 hoch 8) annehmen. Elektronische Dateien wie Texte, Bilder, Videos oder Musik bestehen häufig aus mehreren Tausend (Kilo), Millionen (Mega) oder Milliarden (Giga) solcher Bytes, um die jeweiligen Informationen zu speichern. Ein Byte gilt als kleinste adressierbare Speichereinheit, um Inhalte verschiedener Form darzustellen. Während Dateigrößen in der Regel in Bytes angegeben werden, spricht man bei Übertragungsraten von Internetanschlüssen gewöhnlich von Bits, also jeweils einem Achtel eines Bytes. Um bei einer Übertragungsrate von einem Gigabit pro Sekunde (GBit/s) ein Gigabyte (GB) Dateigröße zu empfangen, dauert es also rund acht Sekunden.