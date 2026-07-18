Kräuter-Expertin in Meisenheim
Wie schmeckt Quark mit Rosenblüten? Expertin gibt Tipps
Auf großen Brettern zupften, hackten und schnitten Bewohner und Ehrenamtliche die duftenden Kräuter für die Würze der Speisen. B
Auf großen Brettern zupften, hackten und schnitten Bewohner und Ehrenamtliche die duftenden Kräuter für die Würze der Speisen. Beim späteren Verkosten stellten sie fest: "Einfach lecker!"
Roswitha Kexel

Welche Speisen kann man eigentlich aus Ringelblumenblüten, Brennesselblättern und Rosenblüten zaubern? Das weiß Wildkräuterexpertin und Heilpraktikerin Christiane Aulenbacher, die im Dr.-Carl-Kircher-Haus in Meisenheim zu Gast war. 

Lesezeit 1 Minute
Es duftet nach würzigen Kräutern, frisch gepresster Zitrone, Knoblauch und gebratenem Speck: Schnippeln, Schneiden, Zupfen ist angesagt – denn die Kräuterexpertin und Heilpraktikerin Christiane Aulenbacher aus Abtweiler ist im Dr.-Carl-Kircher-Haus des Evangelischen Altenzentrums für einen kleinen Wildkräuterkurs zu Gast.
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