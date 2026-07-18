Welche Speisen kann man eigentlich aus Ringelblumenblüten, Brennesselblättern und Rosenblüten zaubern? Das weiß Wildkräuterexpertin und Heilpraktikerin Christiane Aulenbacher, die im Dr.-Carl-Kircher-Haus in Meisenheim zu Gast war.
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Es duftet nach würzigen Kräutern, frisch gepresster Zitrone, Knoblauch und gebratenem Speck: Schnippeln, Schneiden, Zupfen ist angesagt – denn die Kräuterexpertin und Heilpraktikerin Christiane Aulenbacher aus Abtweiler ist im Dr.-Carl-Kircher-Haus des Evangelischen Altenzentrums für einen kleinen Wildkräuterkurs zu Gast.