Jeder Klick zählt: Um Wählerstimmen kämpfen die Direktkandidaten im Kreis Bad Kreuznach auch in den sozialen Netzwerken. Was wird gepostet, und wer zählt die meisten Follower? Wir haben bei vier Bewerbern genauer hingesehen.
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Klinken putzen und von Tür zu Tür auf Stimmenfang gehen? Den Haustürwahlkampf gibt es zwar noch, aber um Unterstützung werben die Bad Kreuznacher Kandidaten für die Landtagswahl längst auch in sozialen Netzwerken. Jeder Klick zählt im „Bildschirmwahlkampf“, denn womöglich verbirgt sich dahinter eine Wählerstimme.