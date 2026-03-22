Landtagswahlkampf im Netz Wie schlagen sich Kandidaten der Nahe in Social-Media? Markus Kilian 22.03.2026, 16:44 Uhr

i Die Direktkandidaten aus dem Kreis Bad Kreuznach für die Landtagswahl werben vielerorts mit Plakaten um Wählerstimmen, wie hier am Kreisverkehr Planiger Straße/Am Römerkastell. Markus Kilian

Jeder Klick zählt: Um Wählerstimmen kämpfen die Direktkandidaten im Kreis Bad Kreuznach auch in den sozialen Netzwerken. Was wird gepostet, und wer zählt die meisten Follower? Wir haben bei vier Bewerbern genauer hingesehen.

Klinken putzen und von Tür zu Tür auf Stimmenfang gehen? Den Haustürwahlkampf gibt es zwar noch, aber um Unterstützung werben die Bad Kreuznacher Kandidaten für die Landtagswahl längst auch in sozialen Netzwerken. Jeder Klick zählt im „Bildschirmwahlkampf“, denn womöglich verbirgt sich dahinter eine Wählerstimme.







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