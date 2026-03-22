Landtagswahlkampf im Netz
Wie schlagen sich Kandidaten der Nahe in Social-Media?
Die Direktkandidaten aus dem Kreis Bad Kreuznach für die Landtagswahl werben vielerorts mit Plakaten um Wählerstimmen, wie hier
Die Direktkandidaten aus dem Kreis Bad Kreuznach für die Landtagswahl werben vielerorts mit Plakaten um Wählerstimmen, wie hier am Kreisverkehr Planiger Straße/Am Römerkastell.
Markus Kilian

Jeder Klick zählt: Um Wählerstimmen kämpfen die Direktkandidaten im Kreis Bad Kreuznach auch in den sozialen Netzwerken. Was wird gepostet, und wer zählt die meisten Follower? Wir haben bei vier Bewerbern genauer hingesehen.

Lesezeit 2 Minuten
Klinken putzen und von Tür zu Tür auf Stimmenfang gehen? Den Haustürwahlkampf gibt es zwar noch, aber um Unterstützung werben die Bad Kreuznacher Kandidaten für die Landtagswahl längst auch in sozialen Netzwerken. Jeder Klick zählt im „Bildschirmwahlkampf“, denn womöglich verbirgt sich dahinter eine Wählerstimme.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerPolitik (LaWa)

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren