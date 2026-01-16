KI-Telefonassistenz im Test Wie schlägt sich Charly von der VG Bad Kreuznach? Markus Kilian 16.01.2026, 15:00 Uhr

i Die Verwaltung der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach in Bad Münster hat mit Charly seit Montag eine neue KI-Telefonassistenz. Vieles weiß die programmierte Plaudertasche, aber gerade beim Bürgermeisteramt gibt es noch Wissenslücken. Markus Kilian (Archiv)

Wie lange hat heute die Verwaltung geöffnet? Und was brauche ich für einen neuen Reisepass? Diese Fragen sind für die programmierte Plaudertasche ein Leichtes. Unser launiger Erfahrungsbericht zeigt aber, wo er noch Nachhilfe bräuchte.

Ob als schelmischer Schimpanse in einer TV-Serie, als unsicherer Junge in den Peanuts-Comics oder unsichtbare Auftraggeber für drei Engel in Spielfilmlänge: In der fiktiven Welt sind uns schon mehrere Charlies begegnet – seit vergangenen Montag hört ihn aber jeder, der in der Bad Kreuznacher VG-Verwaltung durchklingelt.







