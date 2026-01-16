Wie lange hat heute die Verwaltung geöffnet? Und was brauche ich für einen neuen Reisepass? Diese Fragen sind für die programmierte Plaudertasche ein Leichtes. Unser launiger Erfahrungsbericht zeigt aber, wo er noch Nachhilfe bräuchte.
Lesezeit 2 Minuten
Ob als schelmischer Schimpanse in einer TV-Serie, als unsicherer Junge in den Peanuts-Comics oder unsichtbare Auftraggeber für drei Engel in Spielfilmlänge: In der fiktiven Welt sind uns schon mehrere Charlies begegnet – seit vergangenen Montag hört ihn aber jeder, der in der Bad Kreuznacher VG-Verwaltung durchklingelt.