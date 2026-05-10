Unter dem Pseudonym Klaus Fischer schrieb Grundschullehrer Klaus Schmidt ab Ende der 1960er-Jahre regelmäßig im Bad Kreuznacher Café Wonsyld an Geschichten zur Science-Fiction-Reihe Perry Rhodan. Sein Sohn erinnert sich noch genau an diese Zeit.
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Ab Ende der 1960er-Jahre saß der Grundschullehrer Klaus Schmidt regelmäßig um die Mittagszeit im Café Wonsyld. In einer abgetrennten Nische im hinteren, rechten Eck des Cafés hatte er die Muße, seine Perry-Rhodan-Romane zu schreiben. „Nach der Schule und dem Mittagessen ging er ins Wonsyld und hat hier geschrieben“, erinnert sich sein Sohn Holger Schmidt.