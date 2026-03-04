Nach 27 Jahren an der Ortsspitze geht Jürgen Frank in den Ruhestand. Einen „Immer da“ nennt ihn VG-Bürgermeister Markus Lüttger, viel Lob erhielt der scheidende Bürgermeister auch von der Landrätin und seinem Nachfolger.
Lesezeit 2 Minuten
Worte des Dankes, der Anerkennung, des Lobes, Gesang, Wortwitz, stehende Ovationen und eine intakte Dorfgemeinschaft prägten die Abschiedsfeier für den Gutenberger Ortsbürgermeister Jürgen Frank im evangelischen Gemeindehaus. VG-Bürgermeister Markus Lüttger nannte Frank einen großen „Immer da“, der in den verdienten Ruhestand geht.