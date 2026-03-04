Verabschiedung nach 27 Jahren Wie Ortsbürgermeister Jürgen Frank Gutenberg prägte Dieter Ackermann 04.03.2026, 09:00 Uhr

i Jürgen Frank (Mitte), wurde im Kreis der Gutenberger Gemeindespitze und der der VG Rüdesheim, von Markus Lüttger (3.von links), mit der Ehrenurkunde des Gemeinde- und Städtebundes ausgezeichnet. Dieter Ackermann

Nach 27 Jahren an der Ortsspitze geht Jürgen Frank in den Ruhestand. Einen „Immer da“ nennt ihn VG-Bürgermeister Markus Lüttger, viel Lob erhielt der scheidende Bürgermeister auch von der Landrätin und seinem Nachfolger.

Worte des Dankes, der Anerkennung, des Lobes, Gesang, Wortwitz, stehende Ovationen und eine intakte Dorfgemeinschaft prägten die Abschiedsfeier für den Gutenberger Ortsbürgermeister Jürgen Frank im evangelischen Gemeindehaus. VG-Bürgermeister Markus Lüttger nannte Frank einen großen „Immer da“, der in den verdienten Ruhestand geht.







