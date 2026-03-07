60 Cent gehen an den ÖPNV
Wie neue Gästekarte Bingen Geld in die Kassen spült
Bingen wird einen Gästebeitrag erheben.
Edgar Daudistel

Bingen plant eine Gästekarte, die Touristen Vorteile bietet und die Stadtkasse füllt. Doch die Umsetzung wirft Fragen auf. Wie könnte das Modell aussehen?

Lesezeit 3 Minuten
Bereits in einer vorangegangenen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (HuFa) stand der Gästebeitrag auf der Tagesordnung. Doch da wies Jens Thiele, Geschäftsführer der Binger Tourismus & Kongress GmbH (TuK), darauf hin, dass „weder die Ermittlung der beitragsfähigen Aufwendungen noch die Entwicklung einer rechtssicheren Satzung ohne professionelle Begleitung möglich ist“.

