Bingen plant eine Gästekarte, die Touristen Vorteile bietet und die Stadtkasse füllt. Doch die Umsetzung wirft Fragen auf. Wie könnte das Modell aussehen?
Lesezeit 3 Minuten
Bereits in einer vorangegangenen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (HuFa) stand der Gästebeitrag auf der Tagesordnung. Doch da wies Jens Thiele, Geschäftsführer der Binger Tourismus & Kongress GmbH (TuK), darauf hin, dass „weder die Ermittlung der beitragsfähigen Aufwendungen noch die Entwicklung einer rechtssicheren Satzung ohne professionelle Begleitung möglich ist“.