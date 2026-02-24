Nur alle 30 Jahre fallen die Fastenzeit der Christen und der Fastenmonat Ramadan des Islam zusammen. Die muslimische Gemeinschaft hat nun zum festlichen Ende des Verzichts eingeladen.
Zu einem festlichen Fastenbrechen hat die muslimische Gemeinschaft rund 150 Gäste im Kaisersaal in Bad Sobernheim empfangen. Der Verein Mainz Kultur und Dialog, die Evangelische Paul-Schneider-Gemeinde und die Initiative Ramadan together hatten zum dritten Mal zu dem geselligen Beisammensein der Kulturen aus Anlass des Fastenmonats Ramadan eingeladen.