„Unser Motto ist die Liebe“
Wie Muslime in Bad Sobernheim das Fasten brechen
Der Beirat für Migration und Integration des Kreises Bad Kreuznach war mit fünf Personen beim Fastenbrechen in Bad Sobernheim zu
Der Beirat für Migration und Integration des Kreises Bad Kreuznach war mit fünf Personen beim Fastenbrechen in Bad Sobernheim zu Gast. Von links: Anna Kunz, Hatice Besler, Burkhard Kunz, Samira Heidori und Uwe Schu
Marion Unger. Unger

Nur alle 30 Jahre fallen die Fastenzeit der Christen und der Fastenmonat Ramadan des Islam zusammen. Die muslimische Gemeinschaft hat nun zum festlichen Ende des Verzichts eingeladen.

Lesezeit 3 Minuten
Zu einem festlichen Fastenbrechen hat die muslimische Gemeinschaft rund 150 Gäste im Kaisersaal in Bad Sobernheim empfangen. Der Verein Mainz Kultur und Dialog, die Evangelische Paul-Schneider-Gemeinde und die Initiative Ramadan together hatten zum dritten Mal zu dem geselligen Beisammensein der Kulturen aus Anlass des Fastenmonats Ramadan eingeladen.

