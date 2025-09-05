Nach fast acht Jahren als Behördenleiter will der Amtsinhaber angestoßene Projekte auch künftig begleiten. Schließlich sind jetzt viele Rückstände aufgeholt, wie der 56-Jährige sagt, der auf parteipolitische Unabhängigkeit setzt.

Seit fast acht Jahren leitet Marc Ullrich die Verwaltung der Verbandsgemeinde (VG) Bad Kreuznach. Acht Jahre, in denen „wir vieles erreicht haben“, sagt der VG-Bürgermeister, aber in denen auch manches nicht ideal verlief. Projekte würden zu langsam umgesetzt, lautete zuletzt häufig die Kritik, die sich der VG-Chef anhören musste. „Auch ich hätte mir vieles schneller gewünscht“, erklärt der parteilose 56-Jährige und verweist auf den hohen Arbeitsaufwand. So oder so: Für ihn ist klar, dass er bei der Wahl des VG-Bürgermeisters am 14. Sonntag sein Amt verteidigen möchte. „Viele Projekte laufen an, die möchte ich weiterhin umsetzen.“

Hoher Rückstand in Verwaltung

„Wir“ – das sage er bewusst, schließlich ist er zwar repräsentativ der Kopf der VG, aber ohne „mein Team“ aus rund 70 Mitarbeitern gehe nichts. Der Druck ist nach wie vor groß, daraus macht Ullrich keinen Hehl: Zu viel Arbeit für zu wenig Personal lautet die Quintessenz, sechs bis sieben Stellen sind in der Rheingrafenstraße vakant. „Und vom Fachkräftemangel muss ich Ihnen ja nichts erzählen“, sagt Ullrich, der mehrfach betont, man habe einen hohen Rückstand in der Verwaltung aufholen müssen. „Das braucht Zeit.“

Das Interesse am Job dadurch verloren? Nein, das habe er nie, unterstreicht der Neu-Bamberger. „Für mich war klar: Ich will das weitermachen. Es ist ein toller Job.“ Sich den Herausforderungen zu stellen und gleichzeitig viel Kontakt mit den Bürgern seiner VG zu haben – das treibt den verheirateten Vater einer erwachsenen Tochter an. Und schließlich habe man in den zurückliegenden Jahren Fortschritte gemacht, etwa bei der Digitalisierung der Verwaltung, der IT- und LED-Ausstattung der Schulen, der Fahrzeugausstattung der Feuerwehr sowie Investitionen in Hochwasserschutz, Radwege und Klimaschutz.

Seit 2007 in der VG zu Hause

Die Freude an der Kommunalpolitik währt beim Diplomökonom schon lange. 2007 zog es den gebürtigen Kasseler berufsbedingt nach Neu-Bamberg, der Sohn eines Pfarrers engagiert sich daraufhin in der hiesigen Kirchengemeinde. Und als die Stelle des Ortsbürgermeisters 2014 frei wird, tritt er den Posten kurzerhand an. „Ich bin da sukzessive hineingewachsen.“ Wenige Jahre später, 2018, kandidiert er erstmals als VG-Chef – „das hauptamtlich zu machen, war für mich ein großer Reiz“ – und gewinnt denkbar knapp die Stichwahl gegen Andrea Silvestri (CDU), die wie auch Andreas Paulus (ebenfalls CDU) im September als freie Kandidatin gegen Ullrich antritt. Damals hatte der Parteilose die SPD hinter sich – inzwischen haben sich die Sozialdemokraten jedoch von ihm abgewandt.

Ullrich will nun mit Unabhängigkeit punkten, unterstreicht, es gebe keinen Fraktionszwang. „Die Bürger wollen einen VG-Chef, der nicht Parteipolitik, sondern das Beste für die VG macht.“ Und schließlich wählen am Sonntag die Einwohner der 13 Ortsgemeinden („ich erhalte viele positive Rückmeldungen“) und nicht der VG-Rat. Die Arbeit im Parlament beschreibt der Bürgermeister als „alles in allem konstruktiv“ und schiebt hinterher: „Gemecker gibt es immer – das ist in der Politik so.“

Und falls er am 14. September nicht mehr das Votum der Bürger erhält? „Es gibt einen Plan B“, antwortet Ullrich und fährt fort: „Ich habe ja auch mal etwas gelernt.“ Dann möchte er wieder selbstständiger Personalberater sein. Seit 2024 ist er zudem bei der Freiwilligen Feuerwehr Neu-Bamberg, auch sein Kirchenengagement möchte er weiter ausüben, und seine beiden Hunde halten ihn ohnehin auf Trab.

Rückblickend räumt Ullrich ein, in der Vergangenheit hätte man vonseiten der Verwaltung manche Dinge anders kommunizieren können. Im Großen und Ganzen sei man aber auf einen guten Weg gekommen. „Die Richtung ist richtig, auch wenn es dem Rat oft zu langsam ging.“ Nun könne man sich mehr auf aktuelle Projekte konzentrieren, etwa Klimaschutzinitiativen in den Ortsgemeinden dank Geldern aus dem Regionalen Zukunftsprogramm. „Im Haus wird interdisziplinärer gedacht – das schreibe ich mir auf die Fahnen.“ Ullrichs persönliche Bilanz: „Es macht mir immer noch sehr viel Spaß.“