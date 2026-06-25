Schultheater in Bad Kreuznach
Wie man Zeitdiebe besiegt: LiHi-Ensemble spielt Momo
Die Grauen Herren versuchen, Momo (Nehle Meiser) einzuschüchtern: Die Theatergruppe des Lina-Hilger-Gymnasiums spielte ein anspr
Die Grauen Herren versuchen, Momo (Nehle Meiser) einzuschüchtern: Die Theatergruppe des Lina-Hilger-Gymnasiums spielte ein anspruchvolles Stück.
Cordula Kabasch

Ein noch junges Ensemble des Lina-Hilger-Gymnasiums in Bad Kreuznach begeisterte sein Publikum mit einer spannenden Aufführung von Michael Endes berühmten Roman Momo. Besonderer Hingucker war das Bühnenbild.

Lesezeit 2 Minuten
Momo bietet den grauen Zeitdieben die Stirn: Das Theaterstück nach Michael Endes berühmtem Roman führte die Theater-AG des Lina-Hilger-Gymnasiums unter der Leitung von Christine Leopold am Samstag und Sonntag auf. Die ebenso berührende wie auch melancholische Stimmung brachte das Ensemble überzeugend auf die Bühne – und vergaß bei der Inszenierung nicht, hier und da eine lustige Note zu setzen.

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