Bad Sobernheimer Workshop Wie man Gästen die Stadt am besten zeigt Wilhelm Meyer 31.01.2026, 11:00 Uhr

i An drei exemplarischen Orten konnte man sich in die Aufgabe der Stadtführung einfuchsen, weniger das Was als das Wie spielte eine Rolle Wilhelm Meyer

Wie kann man die Stadt so präsentieren, dass man sie Gästen nahe bringt? Das sollte Thema eines Workshops sein, zu dem sich nicht viele Interessenten einfanden. Doch es gab Erkenntnisse aktiver Führer, wie man Stadtführungen am besten gestaltet.

„Ich zeige Dir meine Stadt!“ war das Motto des offenen Workshops für neue Stadtführer/innen, zu dem das Heimatmuseum Bad Sobernheim alle Interessierten herzlich eingeladen hatte. Noch waren es wenige, die dem Ruf von Heimatmuseumschefin Antje Wiechert gefolgt waren.







