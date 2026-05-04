Frauen im Metallhandwerk? Nach wie vor ein seltenes Phänomen. Die 25-Jährige dagegen führt mit ihrem Vater fast 20 Mitarbeiter, vergibt Aufträge und regelt den Papierkram. Auch körperlich schwere Arbeit gehörte dazu – bis sich ihr Rücken meldete.
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Junge Frauen sind im Metallhandwerk eher die Ausnahme. Ingo Pauly, Chef der Schlosserei Pauly in Meckenbach, sieht sich bestätigt, der heute 20-jährigen Emely Selzer aus Fischbach die Chance gegeben zu haben, in seinem Betrieb eine Ausbildung zum Metallbauer, Fachrichtung Konstruktionstechnik zu absolvieren.