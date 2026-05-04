Guldentaler Familienbetrieb
Wie Lorena Konschak (25) eine Stahlbaufirma leitet
Lorena Konschak und ihr Vater Ralf Konschak prüfen die Schweißnähte an einem soliden Stahlträger, der in einem Hausdach verbaut
Lorena Konschak und ihr Vater Ralf Konschak prüfen die Schweißnähte an einem soliden Stahlträger, der in einem Hausdach verbaut werden soll.
Norbert Krupp

Frauen im Metallhandwerk? Nach wie vor ein seltenes Phänomen. Die 25-Jährige dagegen führt mit ihrem Vater fast 20 Mitarbeiter, vergibt Aufträge und regelt den Papierkram. Auch körperlich schwere Arbeit gehörte dazu – bis sich ihr Rücken meldete.

Lesezeit 3 Minuten
Junge Frauen sind im Metallhandwerk eher die Ausnahme. Ingo Pauly, Chef der Schlosserei Pauly in Meckenbach, sieht sich bestätigt, der heute 20-jährigen Emely Selzer aus Fischbach die Chance gegeben zu haben, in seinem Betrieb eine Ausbildung zum Metallbauer, Fachrichtung Konstruktionstechnik zu absolvieren.

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