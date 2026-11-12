In den vergangenen Jahren wurden überall in der VG Nahe-Glan zahlreiche Erstklässler eingeschult, und die Klassen sind bislang gut gefüllt. In einigen Jahren könnte das anders aussehen, so die Prognosen des Schulentwicklungsplans des Kreises.
Lesezeit 3 Minuten
Was bedeutet der neue Schulentwicklungsplan des Kreises für die fünf Grundschulen in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan? Wie berichtet sieht dieser Plan mittelfristig negative Auswirkungen auf die Schülerzahlen in der VG und stellt die bisherigen Prognosen auf den Kopf.