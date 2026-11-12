Weniger Kinder in VG Nahe-Glan Wie leer werden die Grundschulklassen? Silke Jungbluth-Sepp 12.11.2026, 14:00 Uhr

i Der Grundschule Staudernheim gehen mittelfristig die Schüler aus. Jedenfalls wenn es stimmt, was der Schulentwicklungsplan des Landkreises prognostiziert. Ein Aus für die beiden kleinen Schulstandorte Staudernheim und Odernheim sieht die VG aber nicht. Wilhelm Meyer

In den vergangenen Jahren wurden überall in der VG Nahe-Glan zahlreiche Erstklässler eingeschult, und die Klassen sind bislang gut gefüllt. In einigen Jahren könnte das anders aussehen, so die Prognosen des Schulentwicklungsplans des Kreises.

Was bedeutet der neue Schulentwicklungsplan des Kreises für die fünf Grundschulen in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan? Wie berichtet sieht dieser Plan mittelfristig negative Auswirkungen auf die Schülerzahlen in der VG und stellt die bisherigen Prognosen auf den Kopf.







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