Lange und häufig war über das Vorhaben im Gesellschaftsausschuss diskutiert worden, nun gab es tatsächlich wenige Tage vor Beginn der Sommerferien den ersten Runden Tisch Jugend in Bad Sobernheim, zu dem Vertreter der Kirchengemeinden und Vereine, der Bad Sobernheimer Schulen, des Jugendzentrums, des Gesellschaftsausschusses und andere Interessierte geladen waren, um Ideen zu sammeln, wie junge Leute besser in die Stadtpolitik einbezogen werden können, wie sie mehr Mitsprache erhalten und wie sie sich an Projekten aktiv beteiligen können.

Konstruktive Veranstaltung

Aus Sicht von Stadbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) war es eine konstruktive Veranstaltung, auch wenn er sich mehr Beteiligung gewünscht hätte, sagte er im Gespräch mit dieser Zeitung. Immerhin 15 engagierte Bürgerinnen und Bürger waren gekommen, darunter Mitglieder des Stadtrates, Vertreterinnen des Internationalen Bundes (IB), Jugendgruppenleiter von Kirchen und Vereinen sowie weitere Interessierte, um gemeinsam konkrete Wege zur Stärkung der Jugendbeteiligung in der Stadt zu erarbeiten.

Ziel der Veranstaltung war es laut Ruegenberg, ein umfassendes Konzept zu entwickeln, das es jungen Menschen ermöglicht, ihre Interessen und Bedürfnisse aktiv in kommunale Planungen und Vorhaben einzubringen. Dies geschieht auf Grundlage des Paragraphen 16 c der Gemeindeordnung, der die angemessene Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei sie berührenden Planungen und Vorhaben vorsieht.

Unter der Moderation von Nadine Giusto vom IB Bad Sobernheim gab es laut Ruegenberg interessante, aufschlussreiche und auch kontroverse Diskussionen. Die Teilnehmer hätten intensiv Ideen und Meinungen ausgetauscht, um greifbare Ergebnisse für eine positive Veränderung zu erzielen.

Grundlage für weitere Schritte

„Ein besonders erfreuliches Ergebnis des Abends war die Bereitschaft mehrerer Personen, sich aktiv am nächsten Schritt zu beteiligen. Sie möchten dabei mithelfen, die Jugendbeteiligung in der Kommunalpolitik zu erhöhen und junge Menschen stärker in Entscheidungsprozesse einzubeziehen.“ Die Veranstaltung markiere einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer noch lebendigeren Demokratie in unserer Gemeinde, in der die Stimmen der Jugend gehört und geschätzt werden. Die positiven Impulse des Runden Tisches bilden nach Einschätzung des Stadtchefs eine solide Grundlage für die weitere Entwicklung konkreter Maßnahmen zur Förderung der Jugendbeteiligung.

Im Gespräch mit dieser Zeitung sagte Ruegenberg, er habe sich schon im vergangenen Jahr Gedanken gemacht und sich für den Ansatz ausgesprochen, bei den Schülervertretungen der weiterführenden Schulen in Bad Sobernheim zu werben. Dies habe sich beim Runden Tisch bestätigt. „Ich habe Kinder, ich habe Enkel und ich habe Erfahrung mit Azubis und weiß, dass sie sich dann engagieren, wenn sie selbst betroffen sind und wo sie eigene Themen setzen können.“ Voraussetzung sei dabei immer, dass diese Dinge auch umgesetzt werden.