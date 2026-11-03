Diskussion in Bad Kreuznach Wie lässt sich Ressource Wasser in der Region sichern? Jens Fink 03.11.2026, 15:00 Uhr

i Helmut Martin (stehend) erörterte das Thema Wasserknappheit mit den Experten (von rechts) Jörg Fritz, Rainer Lauf, Ulrich Stohl und Bernd Prior. Jens Fink

Wie sichern wir die lebenswichtige Ressource Wasser? Gerade der extrem trockene Sommer macht diese Herausforderung deutlich. Im Rahmen seiner Reihe „Mensch Martin“ diskutierte der CDU-Wahlkreisabgeordnete Helmut Martin mit Experten darüber.

Wie lässt sich bei zunehmender Trockenheit die wichtige Ressource Wasser dauerhaft bewahren? Zu diesem Thema hatte der CDU-Wahlkreisabgeordnete Helmut Martin ins Brauwerk eingeladen. „Früher hatten wir Hochwasser, heute die Dürre“, verdeutlichte Martin das Problem vor zahlreichen interessierten Zuhörern.







Artikel teilen

Artikel teilen