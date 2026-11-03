Wie sichern wir die lebenswichtige Ressource Wasser? Gerade der extrem trockene Sommer macht diese Herausforderung deutlich. Im Rahmen seiner Reihe „Mensch Martin“ diskutierte der CDU-Wahlkreisabgeordnete Helmut Martin mit Experten darüber.
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Wie lässt sich bei zunehmender Trockenheit die wichtige Ressource Wasser dauerhaft bewahren? Zu diesem Thema hatte der CDU-Wahlkreisabgeordnete Helmut Martin ins Brauwerk eingeladen. „Früher hatten wir Hochwasser, heute die Dürre“, verdeutlichte Martin das Problem vor zahlreichen interessierten Zuhörern.