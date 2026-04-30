Urteil in Bad Kreuznach Wie kommt man Tinder-Schwindlern auf die Spur? Christine Jäckel 30.04.2026, 18:00 Uhr

i Eine Frau tippt auf einem Smartphone: Love Scamming nennt sich die Betrugsmasche, bei der die Täter über viele Wochen eine Beziehung zu ihrem Opfer aufbauen und versuchen, sie finanziell auszunehmen. Sebastian Gollnow. dpa

Die Dunkelziffer dürfte beträchtlich sein: Im Internet kommt es immer wieder zu Love oder Romance Scamming. Der angeblich Angebeteten wird in Chats Liebe vorgegaukelt, um ihr Geld abzuknöpfen. Wie kann man sich vor dem Betrug schützen?

Im Saal 4 des Amtsgerichtes Bad Kreuznach sind sich kürzlich eine Frau und ein Mann begegnet, die vier Jahre lang fast ausschließlich über einen Nachrichtendienst kommuniziert haben. Über eine Dating-App lernte die Frau ihren Chatpartner aus der VG Langenlonsheim-Stromberg kennen, der wegen Betrugs vor Gericht landete.







Artikel teilen

Artikel teilen