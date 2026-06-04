Wie kann Bad Sobernheim etwas für die Gesundheit tun?

In Bad Sobernheim geht es um das Thema Gesundheit, doch keiner geht hin – die wenigen Anwesenden tauschten trotzdem zahlreiche Ideen aus.

. Die erneute Einladung von Stadt und Kreisverwaltung zu einer Ideenwerkstatt im Kaisersaal, wo die Felkestadt kreisweit als achte „Soogesund-Gemeinde“ den Grundstein legte, war nur mäßig besucht.

Woran lag es? Vor Wochenfrist bei der Auftaktveranstaltung mit einem Gesundheitsdialog im Kaisersaal mit 68 Teilnehmern und im Gesellschaftsausschuss im Rathaus herrschte eine überaus positive Grundstimmung.