Chefin des Ebernburg-Vereins Wie Iris Kessel 25 Jahre die Geschicke gelenkt hat Josef Nürnberg 06.03.2026, 19:00 Uhr

i Seit April 2000 ist Iris Kessel das Gesicht der evangelischen Familienbildungsstätte Ebernburg. Ende März geht sie nun in den Ruhestand. Josef Nürnberg

Die Geschäftsführerin des Ebernburg-Vereins, Iris Kessel, geht Ende März in den Ruhestand, seit 2000 war sie maßgeblich an der Führung des Vereins beteiligt. Wie Corona und andere Herausforderungen ihr Schaffen beeinflusst haben.

Sie hatte den höchsten Arbeitsplatz in Bad Münster am Stein-Ebernburg, aber abgehoben war sie nie. Die Rede ist von Iris Kessel die seit 2000 maßgeblich die Geschicke des Ebernburg-Vereins, der evangelischen Bildungsstätte auf der Ebernburg, mitbestimmte und 2019 die Geschäftsführung übernahm.







