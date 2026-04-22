Eine elfköpfige Großfamilie auf zwei Beinen suchte am Montag seinen Weg zur Nahe: Ein Wasservogel-Paar und neun Küken brauchten ein Heim am Ufer des Flusses. Damit die Tiere heil angekommen, hat die Naturschutzgruppe Nahe die Familie begleitet.
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Im Gänsemarsch einmal quer durch die Stadt: Ein Wasservogelpaar watschelte am Montag von der Kreuznacher Diakonie bis zur Nahe – und behielt dabei eine junge Helferin der Naturschutzgruppe Nahe genau im Auge. Denn die junge Frau hielt einen Karton im Arm, in dem sich der Nachwuchs des Wasservogelpaares befand – neun Küken.