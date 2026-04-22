Tierfamilie in Bad Kreuznach Wie im Gänsemarsch: Wasservögel watscheln zur Nahe Cordula Kabasch 22.04.2026, 14:30 Uhr

i Eine junge Frau der Naturschutzgruppe Nahe begleitet eine elfköpfige Wasservogel-Familie auf ihrem Weg zur Nahe. Los ging es in Höhe der Diakonie. Hier, auf der Badeallee, war noch nicht Schluss mit dem Spaziergang. Simone Fleig

Eine elfköpfige Großfamilie auf zwei Beinen suchte am Montag seinen Weg zur Nahe: Ein Wasservogel-Paar und neun Küken brauchten ein Heim am Ufer des Flusses. Damit die Tiere heil angekommen, hat die Naturschutzgruppe Nahe die Familie begleitet.

Im Gänsemarsch einmal quer durch die Stadt: Ein Wasservogelpaar watschelte am Montag von der Kreuznacher Diakonie bis zur Nahe – und behielt dabei eine junge Helferin der Naturschutzgruppe Nahe genau im Auge. Denn die junge Frau hielt einen Karton im Arm, in dem sich der Nachwuchs des Wasservogelpaares befand – neun Küken.







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