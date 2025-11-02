Party pur auf Schloss Dhaun Wie im Film: Halloween mit fast perfekter Atmosphäre Sebastian Schmitt 02.11.2025, 10:53 Uhr

i Partylaune pur: Coole Outfits, guter Sound und viel Liebe zum Detail – Halloween wie aus dem Bilderbuch. Sebastian Schmitt

Auf Schloss Dhaun lief eine Halloween-Party, wie man sie sich nur wünschen kann: Während der Hof mit Nebel und Projektionen in Szene gesetzt wurde, lief auf der Tanzfläche ein hypnotischer Sound. Coole Kostüme der Gäste rundeten die Szenerie ab.

Die Halloweenparty am vergangenen Freitag lief in einer tollen Atmosphäre ab, es waren coole Kostüme zu sehen und eine liebevoll arrangierte Deko. Eröffnet wurde der Abend von DJ Andreas Heinrich und Gero Jung. Danach begeisterte Oriom die Gäste – das Soloprojekt von Rainer von Vielen (zugleich Frontmann der Band Rainer von Vielen und Mitglied der Gruppe Orange).







