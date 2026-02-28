Theoretiker im Hintergrund Wie Heinz-Martin Schwerbel in der VG Rüdesheim wirkte Markus Kilian 28.02.2026, 13:30 Uhr

i Heinz-Martin Schwerbel ist seit 2018 der Erste hauptamtliche Beigeordnete der VG Rüdesheim. Zum 31. Mai dieses Jahres geht er in den Ruhestand. Wie er seinen Job verstanden hat und wie der Mensch hinter dem Schreibtisch so tickt. Markus Kilian

Seit mehr als 40 Jahren arbeitet der Familienvater in verschiedenen Verwaltungen. Ende Mai verlässt er seine letzte Station und kehrt in den Ruhestand. Wie er seinen Job verstanden hat und wie der Mensch hinter dem Schreibtisch so tickt.

Was er im Ruhestand verwirklichen möchte, weiß Heinz-Martin Schwerbel schon: den Jakobsweg laufen – den „einfachen Teil“, wie er sagt, an der portugiesischen Küste entlang bis zum Ziel, der Kathedrale von Santiago de Compostela in Spanien. Und seines Großvaters gedenken, der im Ersten Weltkrieg an der Front gefallen ist.







Artikel teilen

Artikel teilen