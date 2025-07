Ende vergangener Woche klingelte die Polizei bei der Familie Alcantara/Rivera aus El Salvador, um sie abzuschieben – nach zwei Jahren in Roxheim musste sie zurück in ihre Heimat El Salvador. Dort fürchten die Eltern Erpressung und Freiheitsberaubung, waren daher nach Deutschland gekommen, galten als gut integriert, hatten Arbeitsplätze. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge lehnte den Asylantrag jedoch ab. Marcus Lendlein, ehrenamtlicher Flüchtlingskoordinator der Verbandsgemeinde Rüdesheim, hatte seine letzten Hoffnungen dann auf die Härtefallkommission des Landes gesetzt. Doch auch die wies das Gesuch zurück. Ein Mitglied erklärt im Gespräch mit unserer Zeitung, wie es zur Entscheidung kam.

„Die Ausländerbehörde hatte schon den Flug zur Abschiebung gebucht. Dann ist der Antrag unzulässig, er wurde inhaltlich gar nicht geprüft.“

Friedrich Vetter, Mitglied der Härtefallkommission

Zunächst zum Hintergrund: Das behördenunabhängige Sachverständigengremium besteht aus zwölf Mitgliedern. Die Kommission prüft im Einzelfall, ob eine vollziehbar ausreisepflichtige Person trotzdem im Bundesgebiet bleiben darf – etwa wegen dringender humanitärer oder persönlicher Gründe (Paragraf 23a Aufenthaltsgesetz). Stellt die Kommission mit Zweidrittelmehrheit fest, dass die Besonderheiten des Einzelfalles für einen weiteren Aufenthalt sprechen, soll im Rahmen eines sogenannten Härtefallersuchens eine Aufenthaltserlaubnis empfohlen werden. Voraussetzung ist, dass ein (stellvertretendes) Mitglied der Härtefallkommission den Antrag stellt.

i Familie Alcantara/Rivera ist aus El Salvador nach Roxheim gekommen. Geflohen sind Jose Atilio Alcatara und seine Frau Claudia Rivera mit den beiden Kindern, weil sie im Herkunftsland von Gangs bedroht worden sind. Nun mussten sie jedoch wieder zurück ins mittelamerikanische Land reisen. Marcus Lendlein. Markus Lendlein

Für Friedrich Vetter, Mainzer Pfarrer im Ruhestand und Mitglied der Kommission, ist klar: „Es lagen dringende persönliche und humanitäre Gründe vor.“ Er wollte den Antrag für die Roxheimer Familie im Gremium stellen, scheiterte aber letztlich an einem recht profanen Grund: „Die Ausländerbehörde hatte schon den Flug zur Abschiebung gebucht. Dann ist der Antrag unzulässig, er wurde inhaltlich gar nicht geprüft.“ Das Gesuch der Roxheimer Familie kam also schlicht zu spät. Vetter spricht in solchen Fällen von einem „Wettlauf“ zwischen Unterstützern der Familie und der Ausländerbehörde.

„Ich halte das für furchtbar.“

Friedrich Vetter, Mitglied der Härtefallkommission

Erst als Vetter den Antrag einbringen wollte, erfuhr er, dass der Transfer nach El Salvador bereits gebucht worden war. „Es ist frustrierend, wenn Sie sich die Arbeit gemacht haben, und erst dann sehen: Der Antrag ist unzulässig.“ Aber das sei nun mal die Aufgabe der Kommissionsmitglieder. „Die Enttäuschung müssen Sie aushalten.“ Auch er war davon überzeugt, die Familie habe sich gut integriert. „Ich halte das für furchtbar.“

Zugleich betont er, die Ausländerbehörde des Kreises habe keine Schuld. Schließlich setzt diese nur deutsches Recht um. Stattdessen plädiert Vetter: „Die Politik müsste andere Gesetze schaffen. Aber die Stimmung für bessere Gesetze für Ausländer ist zurzeit auf dem Nullpunkt angelangt.“ Trotz der Gesetzeslage werden allerdings auch im Kreis Kreuznach nicht alle ausreisepflichtige Menschen abgeschoben, teils weil sie sich dem Zugriff der Behörden entziehen. „Die, die arbeiten, die kann man fassen“, meint Vetter.

„Dann hätten wir uns die Arbeit sparen können. Woher sollen wir denn wissen, dass das Prozedere schon läuft?“

Marcus Lendlein, ehrenamtlicher Flüchtlingskoordinator der Verbandsgemeinde Rüdesheim

Der 82-Jährige sitzt seit ihrer Gründung 2005 in der Härtefallkommission des Landes und weiß aus Erfahrung: Um den Härtefallantrag vorzubereiten, braucht es häufig zahlreiche Unterlagen, und um die zu besorgen, braucht es viel Zeit und Mühe. Die hatte auch Flüchtlingskoordinator Lendlein investiert, hatte den Kontakt zu Vetter gesucht. „Das war ein Riesenaufwand“, sagt Lendlein.

Irritiert ist er über die rasche Absage mit der Begründung, der Abschiebeflug war bei Antragstellung bereits gebucht. „Das ist ja hanebüchen“, sagt er dazu. „Dann hätten wir uns die Arbeit sparen können. Woher sollen wir denn wissen, dass das Prozedere schon läuft?“ Er fordert: „Die Behörde muss das kommunizieren.“ Die Entscheidung kann der Flüchtlingskoordinator nicht nachvollziehen. Doch um der Familie Alcantara/Rivera zu helfen, ist es für ihn wohl nun zu spät. Das sieht auch Kommissionsmitglied Friedrich Vetter so: „In meinen Augen gibt es jetzt keine Möglichkeit mehr, irgendetwas zu machen. Manchen Menschen können wir helfen, manchen nicht.“