Sechs Storchenpaare lebten vergangenes Jahr laut Nabu Bad Kreuznach an der unteren Nahe. Gern lassen sie sich auf Hochspannungsleitungen nieder. Die Westnetz GmbH hat Horste entfernen lassen und für Nist-Ersatz gesorgt. Wie wirkungsvoll ist das?
Auf Hochspannungsmasten an der B41 nahe der Michelinwerke sind schon zu Beginn des Jahres erneut leere Storchenennester entfernt worden – eine Maßnahme, die bereits im vergangenen Jahr für Kritik in den sozialen Netzwerken und in Leserbriefen sorgte. Dabei hat Westnetz als Betreiber des Stromnetzes nicht nur Metallpropeller anbringen lassen als sogenannte Vergrämungsmaßnahme, sondern vor Kurzem auch noch für Nist-Ersatz gesorgt.