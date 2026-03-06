Tierschutz in Bad Kreuznach Wie gut kommen künstliche Nisthilfen bei Störchen an? Cordula Kabasch 06.03.2026, 19:00 Uhr

i Auf diesen Konstruktionen sollen die Störche brüten: Westnetz ließ Pappeln so vorbereiten, dass sie als naturnahe Nistplätze dienen sollen. Was halten wohl die Störche davon? Bernd Petri, Büro für Natur- und Artenschutz

Sechs Storchenpaare lebten vergangenes Jahr laut Nabu Bad Kreuznach an der unteren Nahe. Gern lassen sie sich auf Hochspannungsleitungen nieder. Die Westnetz GmbH hat Horste entfernen lassen und für Nist-Ersatz gesorgt. Wie wirkungsvoll ist das?

Auf Hochspannungsmasten an der B41 nahe der Michelinwerke sind schon zu Beginn des Jahres erneut leere Storchenennester entfernt worden – eine Maßnahme, die bereits im vergangenen Jahr für Kritik in den sozialen Netzwerken und in Leserbriefen sorgte. Dabei hat Westnetz als Betreiber des Stromnetzes nicht nur Metallpropeller anbringen lassen als sogenannte Vergrämungsmaßnahme, sondern vor Kurzem auch noch für Nist-Ersatz gesorgt.







