Lieferengpässe, Personalausfälle und höheres Kundenaufkommen: Mit dem Herbst beginnt für die Apotheken wieder eine herausfordernde Zeit. Wie ist der Status quo? Und welche Medikamente sind besonders gefragt?
Lesezeit 2 Minuten
Der Hals kratzt, die Nase läuft und für den Alltag fehlt die Energie – mit den herbstlichen Temperaturen hat an Nahe und Glan auch wieder die Erkältungssaison begonnen. Da hilft dann nur viel Ruhe und viel Trinken – und so manches Wundermittelchen aus der Apotheke, wo die Nachfrage derzeit wieder steigt.