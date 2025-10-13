Erkältungswelle im Naheland
Wie gut können Apotheken die Menschen versorgen?
Helga Koch ist eine von rund einem Dutzend Mitarbeitern der Nahetal-Apotheke in Bad Kreuznach. Hier sieht man sich für die Erkältungssaison gut aufgestellt, weiß aber auch: Das meiste kommt erst noch.
Markus Kilian

Lieferengpässe, Personalausfälle und höheres Kundenaufkommen: Mit dem Herbst beginnt für die Apotheken wieder eine herausfordernde Zeit. Wie ist der Status quo? Und welche Medikamente sind besonders gefragt?

Der Hals kratzt, die Nase läuft und für den Alltag fehlt die Energie – mit den herbstlichen Temperaturen hat an Nahe und Glan auch wieder die Erkältungssaison begonnen. Da hilft dann nur viel Ruhe und viel Trinken – und so manches Wundermittelchen aus der Apotheke, wo die Nachfrage derzeit wieder steigt.

