Staudernheim plant eine Kita-Erweiterung und ringt um Trägerschaft, Personal- und Sanierungsfragen. Parallel prüfen mehrere Gemeinden die Bündelung der Waldpflege in einem Forstzweckverband, um Vertretungen und Abläufe besser zu regeln.
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In der Maisitzung des Staudernheimer Ortsgemeinderats wurden grundlegende Informationen zur organisatorischen Struktur des Betriebs eines Kindergartens vorgestellt. Steffen Klein von der Verbandsgemeinde (VG) Nahe-Glan erläuterte die Details. Der Anlass für die Sitzung war die Empfehlung des Kreisjugendamtes, aufgrund der Erschließung des Neubaugebietes zwei neue Gruppen für 30 bis 50 zusätzliche Kinder einzurichten.