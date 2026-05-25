Gemeinderat Staudernheim Wie groß muss die Kita-Erweiterung werden? Wilhelm Meyer 25.05.2026, 12:00 Uhr

i Eine erste umfassende Information zu dem von Schmitz Waldwirtschaft, welche seit 2017 in Staudernheim die Forstwirtschaftliche Betreuung übernommen hat, geplanten Forstzweckverband gab Eike Blumenberg, Betriebsleiter und Leiter der Waldbewirtschaftung. Erst wenn der endgültige Text vorliegt, werden die betroffenen Gemeinden, über ihre Beteiligung entscheiden. Wilhelm Meyer

Staudernheim plant eine Kita-Erweiterung und ringt um Trägerschaft, Personal- und Sanierungsfragen. Parallel prüfen mehrere Gemeinden die Bündelung der Waldpflege in einem Forstzweckverband, um Vertretungen und Abläufe besser zu regeln.

In der Maisitzung des Staudernheimer Ortsgemeinderats wurden grundlegende Informationen zur organisatorischen Struktur des Betriebs eines Kindergartens vorgestellt. Steffen Klein von der Verbandsgemeinde (VG) Nahe-Glan erläuterte die Details. Der Anlass für die Sitzung war die Empfehlung des Kreisjugendamtes, aufgrund der Erschließung des Neubaugebietes zwei neue Gruppen für 30 bis 50 zusätzliche Kinder einzurichten.







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