Die Sanierung der Kita Leinenborn zieht sich hin; Eltern und Helfer bleiben derweil im Ungewissen. Ein Baustopp und wiederholte Verschiebungen frustrieren das Engagement vor Ort.
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Nach der Beschlussunfähigkeit im Bauausschuss unter dem Vorsitz von Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg und der anhaltenden Hängepartie erreichten unsere Zeitung E-Mail-Anfragen zur Kita Leinenborn bezüglich des Fortgangs: „Hier werden zwingende Maßnahmen nur von einem Haushaltsjahr ins andere geschoben.