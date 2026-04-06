Bad Sobernheimer Eltern warten Wie geht’s für die Kita Leinenborn weiter? Bernd Hey 06.04.2026, 11:00 Uhr

i Die Feuerwehr inspizierte den Brandschutz und übte Menschenrettung am 1. April 2026 in der Kita Leinenborn auf mehreren Ebenen. 22 Kinder sind derweil in der benachbarten Leinenbornhalle untergebracht. Bernd Hey. Kita-Leinenborn- Guilia Stephan

Die Sanierung der Kita Leinenborn zieht sich hin; Eltern und Helfer bleiben derweil im Ungewissen. Ein Baustopp und wiederholte Verschiebungen frustrieren das Engagement vor Ort.

Nach der Beschlussunfähigkeit im Bauausschuss unter dem Vorsitz von Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg und der anhaltenden Hängepartie erreichten unsere Zeitung E-Mail-Anfragen zur Kita Leinenborn bezüglich des Fortgangs: „Hier werden zwingende Maßnahmen nur von einem Haushaltsjahr ins andere geschoben.







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