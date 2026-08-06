Ausbau in Schlossböckelheim
Wie geht es mit der Burgschule weiter?
Die Burgschule liegt in ruhiger Lage am Ende einer Stichstraße und hat ihren Namen vom Blick auf den Burgberg, wo einst Kaiser H
Die Burgschule liegt in ruhiger Lage am Ende einer Stichstraße und hat ihren Namen vom Blick auf den Burgberg, wo einst Kaiser Heinrich IV. gefangengehalten wurde. Das 1964 errichtete Gebäude bedarf einer Sanierung, eventuell steht auch ein Neubau an.
Christine Jäckel

Die Förderschule Don-Bosco in Bad Kreuznach platzt aus allen Nähten, auch die Ellerbachschule ist unter Druck. Nun gibt es die Idee, die Burgschule in Schlossböckelheim zur Entlastung auszubauen. Doch die Gespräche mit dem Land ziehen sich. 

Lesezeit 2 Minuten
Mit den Plänen zur Zukunft der Burgschule beschäftigten sich die Ratsmitglieder in der jüngsten Sitzung nicht zum ersten Mal. Die Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen bedarf seit Langem einer Generalsanierung, eventuell auch eines Neubaus. Vor einiger Zeit hatte der Rat den Grundsatzbeschluss gefasst, die Hälfte des an die Schule grenzenden Sportgeländes dafür zur Verfügung zu stellen.
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