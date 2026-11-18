Laut Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg soll der Priorhof am 1. Dezember freigegeben werden. Eine echte Eröffnung ist damit allerdings nicht verbunden, denn noch fehlen das Konzept für die Inneneinrichtung und das Mobiliar.
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Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) überraschte in der jüngsten Stadtratssitzung mit der Ankündigung, dass das Bad Sobernheimer Heimatmuseum am 1. Dezember eröffnet werden kann. Der Priorhof stehe ab diesem Tag zur Verfügung und der Bau dürfe von der Öffentlichkeit betreten werden, berichtete er dem Stadtrat und den anwesenden Bürgern.